Au Luxembourg, comme dans le monde entier, le marché a considérablement évolué ces dernières années. Les consommateurs ne se contentent plus d’un simple forfait voix et SMS : ils veulent de la data généreuse, une couverture 5G solide et la possibilité d’utiliser leur abonnement partout en Europe sans mauvaise surprise. En parallèle, les usages se sont eux aussi diversifiés : streaming, télétravail nomade, gaming, réseaux sociaux en continu…

Face à cette réalité, il devient crucial de ne pas se limiter au seul critère du prix. Le bon forfait est aujourd’hui celui qui offre un équilibre entre tarif, confort d’utilisation et services additionnels.