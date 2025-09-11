Puissant, endurant et taillé pour Apple Intelligence, le MacBook Air M4 avec 1 To de stockage et 16 Go de RAM profite déjà d’une remise de 400 €. Une rare opportunité sur un modèle premium Apple.
Une rentrée parfaite pour s’équiper d’un MacBook Air M4 haut de gamme
La rentrée est l’occasion rêvée pour investir dans un nouvel ordinateur. Et les bons plans Apple sont assez rares pour être signalés : la Fnac et Darty affichent le MacBook Air 13 pouces M4 équipé de 16 Go de mémoire unifiée et d’un SSD 1 To à seulement 1299 €, contre 1699 € habituellement. Un prix canon pour un ultraportable aussi puissant, polyvalent et pensé pour durer.
Les 3 points forts du MacBook Air M4 :
- Puce Apple M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs : puissance et efficacité pour le travail comme pour la création
- 16 Go de mémoire unifiée + SSD 1 To : réactivité exemplaire et espace confortable pour vos projets
- Écran Liquid Retina 13,6 pouces : luminosité et fidélité des couleurs incomparables
Un ultraportable premium pensé pour la performance
Le MacBook Air M4 est un condensé de puissance et de légèreté. Son châssis fin en aluminium et son autonomie dépassant les 18 heures en font le compagnon parfait pour les étudiants, créatifs et professionnels nomades.
Avec ses 16 Go de RAM et son SSD de 1 To, vous pouvez gérer facilement des projets lourds, stocker sans compromis vos vidéos, photos et documents, et profiter d’une fluidité exemplaire. La puce M4 optimise les performances avec Apple Intelligence, rendant le multitâche encore plus rapide et efficace.
L’écran Liquid Retina 13,6 pouces assure un rendu éclatant, que ce soit pour retoucher des images, regarder des films en 4K ou travailler confortablement. Enfin, le Touch ID simplifie l’accès et sécurise vos données au quotidien.
Pourquoi saisir cette offre maintenant ?
Les promotions sur les MacBook Air sont déjà rares, mais les réductions de 400 € sur un modèle aussi récent et aussi bien configuré sont exceptionnelles. À 1299 € au lieu de 1699 €, le rapport qualité/prix devient imbattable pour un ordinateur Apple premium. La rentrée est donc le moment parfait pour s’équiper avec un Mac puissant, durable et parfaitement intégré à l’écosystème Apple.
L’avis Clubic sur le MacBook Air M4
Chez Clubic, nous considérons le MacBook Air M4 comme l’un des meilleurs ultraportables du marché. Cette configuration haut de gamme se distingue par :
- Ses performances exceptionnelles pour un ultraportable, même sur des projets exigeants
- Sa mémoire vive et son stockage confortables, adaptés à la création et au multitâche intensif
- Son design raffiné et durable, associé à une autonomie solide et une intégration parfaite avec l’iPhone et l’iPad
- Un modèle qui combine puissance, mobilité et confort d’utilisation — et qui profite ici d’un prix rarement vu
Avec le MacBook Air 13 pouces M4 (16 Go / 1 To) à 1299 € au lieu de 1699 € chez Fnac et Darty, vous bénéficiez d’une remise exceptionnelle sur un ultraportable premium. Léger, puissant et conçu pour durer, c’est un investissement idéal pour la rentrée.