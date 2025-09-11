Le MacBook Air M4 est un condensé de puissance et de légèreté. Son châssis fin en aluminium et son autonomie dépassant les 18 heures en font le compagnon parfait pour les étudiants, créatifs et professionnels nomades.

Avec ses 16 Go de RAM et son SSD de 1 To, vous pouvez gérer facilement des projets lourds, stocker sans compromis vos vidéos, photos et documents, et profiter d’une fluidité exemplaire. La puce M4 optimise les performances avec Apple Intelligence, rendant le multitâche encore plus rapide et efficace.

L’écran Liquid Retina 13,6 pouces assure un rendu éclatant, que ce soit pour retoucher des images, regarder des films en 4K ou travailler confortablement. Enfin, le Touch ID simplifie l’accès et sécurise vos données au quotidien.