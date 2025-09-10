Après les annonces sur l’iPhone 17, Amazon casse les prix sur la génération précédente. Les iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max profitent de baisses inédites allant jusqu’à 190 €, une opportunité rare pour s’équiper d’un iPhone haut de gamme à prix réduit.
Suite à l’annonce officielle de l’iPhone 17 par Apple, Amazon ajuste immédiatement ses prix et propose des remises spectaculaires sur la génération précédente. L’iPhone 16, dans toutes ses déclinaisons, profite ainsi de réductions allant jusqu’à 190 €, une occasion idéale pour s’équiper d’un iPhone premium à moindre coût.
🔥Les meilleurs bons plans iPhone 16 chez Amazon
Avec l'annonce hier soir sur le sortie prochaine de l'iPhone 17, Amazon dégaine une nouvelle baisse de prix sur les iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max :
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 808,71 € au lieu de 969 €
- Apple iPhone 16 Pro (128 Go) à 1059 € au lieu de 1229 €
- Apple iPhone 16 Pro Max (256 Go) à 1289 € au lieu de 1479 €
Apple iPhone 16 : le smartphone le moins cher
C’est "l’entrée de gamme" idéale dans l’univers Apple actuel. Il combine un design premium, une puissante puce A18, un excellent écran Super Retina XDR de 6,1″ et une autonomie sérieuse. À 808 €, il offre un rapport qualité-prix exceptionnel.
Les points forts de l'iPhone 16 :
- ✅ Puce A18 ultra-performante
- ✅ Excellente autonomie
- ✅ Écran lumineux et fluide (Super Retina XDR)
- ✅ Prix en forte baisse
Apple iPhone 16 Pro : l'alliance entre puissance et polyvalence
Proposé à un tarif record de 1 059 €, ce modèle allie châssis en titane léger, puce A18 Pro optimisée pour des performances graphiques impressionnantes, écran ProMotion 120 Hz ultra fluide, et triple module photo avec téléobjectif.
Les points forts de l'iPhone 16 Pro :
- ✅ Design en titane élégant et solide
- ✅ Puce A18 Pro surpuissante
- ✅ Écran ProMotion 120 Hz
- ✅ Module photo polyvalent avec téléobjectif
Apple iPhone 16 Pro Max : la smartphone ultime
Le haut de gamme par excellence, avec grand écran, autonomie renforcée et téléobjectif périscopique performant. Il devient accessible à 1 289 €, une véritable aubaine pour les utilisateurs exigeants.
Les points forts de l'iPhone 16 Pro Max :
- ✅ Écran 6,9 pouces Super Retina XDR
- ✅ Téléobjectif périscopique x5 exclusif
- ✅ Autonomie prolongée
- ✅ Puissance maximale avec A18 Pro
Sortie de l’iPhone 17, le meilleur moment pour acheter un iPhone 16 moins cher !
La sortie imminente de l’iPhone 17, prévue pour le 9 septembre 2025, coïncide traditionnellement avec une période favorable pour profiter des modèles précédents à prix réduit. Chaque année, dès l’annonce officielle d’une nouvelle génération, les anciens modèles voient leurs tarifs fléchir : c’est l’occasion rêvée pour ceux qui souhaitent posséder un smartphone premium Apple à moindre coût. L’iPhone 16, avec son processeur A18 puissant et son autonomie solide, reste un choix particulièrement judicieux.
Aujourd’hui, Amazon propose d’ailleurs de très belles offres sur l’iPhone 16, l’iPhone 16 Pro et le 16 Pro Max. Ces remises s’inscrivent dans la stratégie classique de rééquilibrage des stocks : avant l’arrivée des iPhone 17, le géant de la tech ajuste les prix pour écouler l’ancienne gamme. En tant que lecteur avisé, vous pouvez ainsi accéder à un produit Apple haut de gamme, toujours parfaitement d’actualité, avec une excellente durée de vie logicielle, et ce, à moindre frais.
À l’heure où l’iPhone 17 suscite déjà l’engouement, grâce à ses nouveautés (design, appareil photo, refroidissement, etc.), l’iPhone 16 se présente comme un compromis intelligent. Il incarne un équilibre entre performance, fiabilité, et économies. Le meilleur moment pour se lancer, c’est aujourd’hui, pendant que les promos durent !
iPhone 16, un smartphone encore et toujours à la pointe
Même s’il ne s’agit plus du modèle le plus récent, l’iPhone 16 continue de rivaliser avec les meilleurs du marché. Il embarque la puce A18, qui assure une excellente puissance de calcul, fluide pour les tâches quotidiennes, les jeux et les applications gourmandes. Son autonomie, pouvant atteindre jusqu’à 22 heures en lecture vidéo, est remarquable et peut toujours répondre aux besoins de la majorité des utilisateurs Amazon.
Du côté du design, l’iPhone 16 reste élégant et fonctionnel, avec un châssis fiable et un écran Super Retina XDR lumineux. Il profite également de l’écosystème iOS, régulièrement mis à jour par Apple, garantissant sécurité et fonctionnalités avancées pour plusieurs années. Le modèle bénéficie d’un suivi logiciel exemplaire, une caractéristique importante de la gamme Apple.
En choisissant aujourd’hui un iPhone 16 en promotion sur Amazon, vous obtenez un smartphone premium, performant, durable, et bénéficiant d’un excellent rapport qualité/prix. Pour ceux qui veulent un iPhone sans payer le prix fort du tout dernier modèle, c’est une affaire immanquable.
Quelles sont les vraies nouveautés de l’iPhone 17 ?
Selon les dernières infos, l’iPhone 17 sera résolument tourné vers l’innovation, tout en conservant ce qui fait le charme des iPhone :
- Un design novateur, en mêlant aluminium et verre pour faciliter la recharge sans fil. Le module photo évolue, avec une barre horizontale, une rupture marquée avec les designs précédents.
- Les modèles Pro intégreraient une techno de refroidissement par vapeur, améliorant la dissipation thermique et boostant la performance en charge intensive.
- La caméra frontale passerait à 24 MP, et celle arrière, notamment le téléobjectif, atteindrait 48 MP, gage de clichés plus détaillés et de capacités photo-vidéo enrichies.
- On parle aussi d’un iPhone 17 Air, extra-fin, aux dimensions repensées, ainsi que de nouveaux coloris (orange pour la gamme Pro).
- Enfin, une possible fonction vidéo inédite permettrait aux modèles Pro d’enregistrer simultanément avec les caméras avant et arrière, une innovation pratique pour les créateurs de contenu.
En résumé, l’iPhone 17 apportera un vent de fraîcheur esthétique, des améliorations techniques significatives (caméra, thermiques, design), ainsi que de nouvelles expériences photo/vidéo, justifiant l’attention qu’il suscite auprès des fans d’Apple.