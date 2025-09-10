La sortie imminente de l’iPhone 17, prévue pour le 9 septembre 2025, coïncide traditionnellement avec une période favorable pour profiter des modèles précédents à prix réduit. Chaque année, dès l’annonce officielle d’une nouvelle génération, les anciens modèles voient leurs tarifs fléchir : c’est l’occasion rêvée pour ceux qui souhaitent posséder un smartphone premium Apple à moindre coût. L’iPhone 16, avec son processeur A18 puissant et son autonomie solide, reste un choix particulièrement judicieux.

Aujourd’hui, Amazon propose d’ailleurs de très belles offres sur l’iPhone 16, l’iPhone 16 Pro et le 16 Pro Max. Ces remises s’inscrivent dans la stratégie classique de rééquilibrage des stocks : avant l’arrivée des iPhone 17, le géant de la tech ajuste les prix pour écouler l’ancienne gamme. En tant que lecteur avisé, vous pouvez ainsi accéder à un produit Apple haut de gamme, toujours parfaitement d’actualité, avec une excellente durée de vie logicielle, et ce, à moindre frais.

À l’heure où l’iPhone 17 suscite déjà l’engouement, grâce à ses nouveautés (design, appareil photo, refroidissement, etc.), l’iPhone 16 se présente comme un compromis intelligent. Il incarne un équilibre entre performance, fiabilité, et économies. Le meilleur moment pour se lancer, c’est aujourd’hui, pendant que les promos durent !