Proton Mail a conçu ses applications pour être intuitives. Les enfants peuvent gérer leurs e-mails en toute autonomie, tandis que les parents gardent la tranquillité d’esprit. L’abonnement inclut l’application de bureau Proton Mail et une compatibilité totale avec Android, iPhone et le web.

Pour ceux qui souhaitent migrer depuis une autre messagerie, l’outil Easy Switch permet de transférer contacts et anciens e-mails en quelques clics, sans connaissance technique particulière. Proton Mail devient ainsi une alternative fiable et pratique aux services classiques, souvent basés sur la publicité.