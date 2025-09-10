La rentrée est souvent synonyme de nouveaux usages numériques pour les plus jeunes. Entre les cours en ligne, les échanges avec leurs amis et les inscriptions à divers services, les ados utilisent de plus en plus leur messagerie. Mais face aux spams, au phishing et à la collecte de données, leur sécurité est en jeu.
Une solution simple et sécurisée pour la rentrée
De nombreux services de messagerie gratuits affichent de la publicité et exploitent les données personnelles. Pour des enfants ou adolescents, cela peut vite devenir intrusif et dangereux. Proton Mail prend le contre-pied avec une approche centrée sur la confidentialité : aucun traçage, aucune revente de données et un chiffrement de bout en bout. L’offre Mail Plus est en ce moment disponible à 3,99 €/mois au lieu de 4,99 €, soit 20 % d’économie la première année.
Trois raisons de choisir Proton Mail pour vos enfants
- Un environnement sans publicité : pas de tracking, pas de spam intrusif.
- Des outils de sécurité avancés : Dark Web Monitoring et protection contre le phishing.
- Un service multiplateforme : accessible sur ordinateur, Android et iPhone.
Une messagerie pensée pour la vie privée
Avec 15 Go de stockage et la possibilité de créer jusqu’à 10 adresses e-mail/alias, Proton Mail offre un espace flexible et sécurisé. Les parents peuvent configurer un alias distinct pour les inscriptions en ligne, évitant ainsi que l’adresse principale de leur enfant soit ciblée par du spam. Grâce à son chiffrement, aucun tiers pas même Proton ne peut lire les messages.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Le service intègre également une protection par mot de passe, garantissant que seuls les destinataires autorisés puissent accéder aux e-mails. En complément, la fonction Dark Web Monitoring avertit si une adresse e-mail associée à votre enfant circule sur des bases de données compromises.
Facile à utiliser et à installer
Proton Mail a conçu ses applications pour être intuitives. Les enfants peuvent gérer leurs e-mails en toute autonomie, tandis que les parents gardent la tranquillité d’esprit. L’abonnement inclut l’application de bureau Proton Mail et une compatibilité totale avec Android, iPhone et le web.
Pour ceux qui souhaitent migrer depuis une autre messagerie, l’outil Easy Switch permet de transférer contacts et anciens e-mails en quelques clics, sans connaissance technique particulière. Proton Mail devient ainsi une alternative fiable et pratique aux services classiques, souvent basés sur la publicité.
Un prix accessible pour une protection renforcée
L’offre Mail Plus est actuellement proposée à 3,99 €/mois la première année, au lieu de 4,99 €. Sur 12 mois, cela représente une économie de 12 € pour une solution premium de protection en ligne. Moins cher qu’un café par mois, c’est un investissement minime pour protéger ses enfants des risques liés aux spams, aux arnaques par e-mail et à la collecte de données.
Clubic donne son avis sur Proton Mail Plus
Proton Mail Plus est un excellent choix pour les familles à la recherche d’une messagerie sécurisée, respectueuse de la vie privée et simple d’utilisation. Avec son chiffrement, ses alias pratiques et sa compatibilité tous appareils, c’est une solution adaptée aussi bien aux parents qu’aux enfants.
Pour moins de 4 € par mois, cette promotion est l’occasion parfaite de prendre de bonnes habitudes numériques dès la rentrée et de protéger vos proches contre les dangers en ligne.