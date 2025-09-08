Amazon ne pouvait pas manquer le jour de la rentrée étudiante ! Ce lundi 8 septembre, le géant du e-commerce propose une série de promos taillées pour l’occasion, entre équipements informatiques, objets connectés et smartphones haut de gamme.

Que vous repreniez les cours, le télétravail ou les deux, il y a de quoi vous équiper sans exploser votre budget. PC portable gamer, aspirateurs intelligents, batterie externe ou écran ultra-large : voici les 10 deals à ne pas rater aujourd’hui !