Envie de faire des économies sans passer des heures à chercher ? Amazon dégaine aujourd’hui une salve de promos irrésistibles sur des produits tech et maison. Smartphones, PC, robot aspirateur ou encore enceintes connectées… tout y passe, et les prix fondent comme neige au soleil.
Amazon ne pouvait pas manquer le jour de la rentrée étudiante ! Ce lundi 8 septembre, le géant du e-commerce propose une série de promos taillées pour l’occasion, entre équipements informatiques, objets connectés et smartphones haut de gamme.
Que vous repreniez les cours, le télétravail ou les deux, il y a de quoi vous équiper sans exploser votre budget. PC portable gamer, aspirateurs intelligents, batterie externe ou écran ultra-large : voici les 10 deals à ne pas rater aujourd’hui !
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les dernières ventes flash à saisir
- Google Pixel 10 Pro XL à 1 299,00 € au lieu de 1 350,09 €
- Enceinte Sonos Era 300 à 389,00 € au lieu de 499,00 €
- Aspirateur Vapeur Tineco Floor One S7 à 628,99 € au lieu de 699,00 €
- Batterie externe INIU 10 000 mAh à 19,99 € au lieu de 26,99 €
- Pack de 2 ampoules WiFi Tapo à 15,99 € au lieu de 24,99 €
- Disque dur 12 To Seagate Enterprise à 159,99 € au lieu de 164,90 €
- Robot aspirateur ECOVACS T50 Pro Omni à 599,00 € au lieu de 899,00 €
- PC portable MSI Cyborg 15 RTX 4060 à 849,00 € au lieu de 1 299,00 €
- Écran PC 34’’ Samsung Odyssey à 291,71 € au lieu de 439,00 €
- Mini PC Beelink à 209,00 € au lieu de 269,00 €
Des offres qui tombent à pic pour s’équiper en cette rentrée
Entre les cours, les projets et la reprise du rythme quotidien, la rentrée étudiante est souvent synonyme de nouveaux besoins tech. Cette sélection Amazon arrive à point nommé avec des produits qui répondent à toutes les situations : un PC portable MSI Cyborg 15 puissant pour les gamers et les créateurs, un écran ultra-large Samsung pour le multitâche, ou encore un mini PC Beelink compact pour les petits espaces.
Côté audio, l’enceinte Sonos Era 300 saura séduire les amateurs de son premium, elle figure d’ailleurs dans notre sélection des meilleures enceintes connectées de l’année. Que vous cherchiez à optimiser votre installation de travail ou à gagner du temps au quotidien, ces promos combinent performance, confort et prix malins.
Bien choisir ses équipements tech à la rentrée : les bons réflexes
La rentrée de septembre est l’un des meilleurs moments pour s’équiper intelligemment, à condition de savoir repérer les vraies bonnes affaires. Entre les besoins pour les études, le télétravail ou les loisirs, il est essentiel de privilégier des produits fiables, bien notés et adaptés à un usage régulier. Vérifiez toujours les performances réelles plutôt que les promesses marketing, et n’hésitez pas à consulter nos guides d’achat Clubic pour comparer les modèles selon votre budget et vos usages. Cette sélection Amazon coche justement toutes les cases : des produits utiles, éprouvés, bien remisés…. parfaits pour commencer l’année du bon pied.