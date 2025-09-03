Le forfait RED by SFR 100 Go se distingue avant tout par son excellent rapport quantité de data/prix. Pour 8,99 €/mois, vous bénéficiez d’un volume confortable de 100 Go en 5G, suffisant pour regarder vos séries en streaming, écouter de la musique en ligne ou naviguer sur les réseaux sociaux sans contrainte. C’est une formule idéale pour les gros consommateurs de data qui ne veulent pas exploser leur budget télécom.

Pensé pour accompagner les usages d’aujourd’hui, ce forfait intègre aussi 26 Go utilisables en Europe et DOM. Une donnée pratique pour celles et ceux qui partent en voyage, en week-end prolongé ou en échange étudiant à l’étranger. Plus besoin de couper la connexion : vous conservez vos habitudes sans redouter la surfacturation.

La rentrée de septembre 2025 marque souvent un tournant côté abonnements, que ce soit pour un premier téléphone confié à un adolescent ou pour revoir à la baisse une facture devenue trop lourde. Grâce à l’absence d’engagement, le forfait RED permet de garder la main sur son budget et d’évoluer selon les besoins. La 5G incluse sans surcoût est un atout supplémentaire, garantissant fluidité et rapidité, même en mobilité.

Tout n’est pas parfait pour autant. Les voyageurs hors Europe devront prévoir une option supplémentaire pour élargir leur usage, et les 100 Go, bien que généreux, ne suffiront peut-être pas aux plus gourmands en partage de connexion. Néanmoins, à ce prix et à cette période de l’année, difficile de trouver un équilibre aussi pertinent entre data, appels illimités et flexibilité.