RED by SFR frappe fort à la rentrée avec un forfait 5G généreux en data pour moins de 9 € par mois. De quoi alléger la facture mobile sans faire de compromis sur l’essentiel.
Proposé à 8,99 €/mois sans engagement, le forfait mobile RED by SFR inclut 100 Go de data en 5G, 26 Go utilisables en UE/DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Une formule pensée pour celles et ceux qui veulent un maximum de gigas à petit prix, que ce soit pour offrir un premier abonnement à un ado ou pour remplacer un forfait devenu trop coûteux par exemple.
Pourquoi choisir le forfait RED by SFR 100 Go ?
- 100 Go en 5G à prix mini
- 26 Go inclus en Europe/DOM
- Sans engagement, flexible et pratique
Un forfait 5G pas cher et flexible
Avec ses 100 Go de data en 5G, ce forfait se positionne comme l’un des plus attractifs pour les utilisateurs connectés. Streaming vidéo, réseaux sociaux, navigation ou gaming mobile : la connexion rapide permet de profiter pleinement de son smartphone sans se soucier de la consommation.
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Le forfait RED by SFR 100 Go se distingue avant tout par son excellent rapport quantité de data/prix. Pour 8,99 €/mois, vous bénéficiez d’un volume confortable de 100 Go en 5G, suffisant pour regarder vos séries en streaming, écouter de la musique en ligne ou naviguer sur les réseaux sociaux sans contrainte. C’est une formule idéale pour les gros consommateurs de data qui ne veulent pas exploser leur budget télécom.
Pensé pour accompagner les usages d’aujourd’hui, ce forfait intègre aussi 26 Go utilisables en Europe et DOM. Une donnée pratique pour celles et ceux qui partent en voyage, en week-end prolongé ou en échange étudiant à l’étranger. Plus besoin de couper la connexion : vous conservez vos habitudes sans redouter la surfacturation.
La rentrée de septembre 2025 marque souvent un tournant côté abonnements, que ce soit pour un premier téléphone confié à un adolescent ou pour revoir à la baisse une facture devenue trop lourde. Grâce à l’absence d’engagement, le forfait RED permet de garder la main sur son budget et d’évoluer selon les besoins. La 5G incluse sans surcoût est un atout supplémentaire, garantissant fluidité et rapidité, même en mobilité.
Tout n’est pas parfait pour autant. Les voyageurs hors Europe devront prévoir une option supplémentaire pour élargir leur usage, et les 100 Go, bien que généreux, ne suffiront peut-être pas aux plus gourmands en partage de connexion. Néanmoins, à ce prix et à cette période de l’année, difficile de trouver un équilibre aussi pertinent entre data, appels illimités et flexibilité.