Vous payez encore chaque mois pour profiter de ChatGPT Plus ? Bonne nouvelle : il existe une astuce simple et totalement légale pour accéder à GPT-5 à vie sans abonnement. Pour moins de 27€, vous pouvez dire adieu aux paiements mensuels et profiter d’un accès permanent aux dernières avancées de l’IA.
ChatGPT vient tout juste de passer à GPT-5, la nouvelle version la plus avancée de l’IA d’OpenAI. Normalement, son abonnement coûte environ 20 € chaque mois, mais une alternative futée permet d’y accéder sans engagement ni paiement récurrent. La plateforme 1minAI propose en ce moment son offre Pro Lifetime à seulement 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $, soit un accès à vie à GPT-5 et aux autres IA majeures comme Gemini, Claude 3 ou Midjourney. Un bon plan rare qui permet de tester et d’utiliser ChatGPT Plus au quotidien sans se ruiner.
Pourquoi choisir l'offre 1minAI ?
- Accès à GPT-5 à vie
- Paiement unique d’environ 26 €
- Inclut aussi Gemini, Claude 3, etc….
L’astuce pour profiter de ChatGPT Plus avec GPT-5 sans abonnement
Obtenir GPT-5 sans payer chaque mois, c’est désormais possible grâce à l’offre 1minAI. Cette solution donne accès à l’IA la plus récente d’OpenAI, mais aussi à d’autres modèles performants regroupés dans une seule interface.
Dans notre comparatif des meilleures intelligences artificielles, nous avons montré à quel point ces outils peuvent transformer la productivité au quotidien, tant pour les étudiants que pour les professionnels.
L’offre 1minAI séduit par sa simplicité : un paiement unique d’environ 26 € suffit pour débloquer un accès permanent à GPT-5 et à plusieurs autres intelligences artificielles de référence. Pour la rentrée de septembre, où les usages numériques explosent entre études, travail à distance et projets personnels, cette solution permet de centraliser tous ses besoins dans une seule interface claire et pratique.
La plateforme regroupe différents moteurs spécialisés selon les tâches : GPT-5 pour la rédaction, Claude 3 pour l’analyse de documents, Gemini pour la recherche ou encore Midjourney pour la création visuelle. Le tout fonctionne grâce à un système de crédits mensuels généreux (1 million par mois), largement suffisant pour une utilisation régulière, complété par des bonus quotidiens. L’utilisateur peut ainsi alterner entre texte, image, audio, traduction ou vidéo sans se soucier de limites strictes.
Du côté des bénéfices, on apprécie la liberté totale d’usage : plus d’abonnement à gérer ni de factures récurrentes. L’interface, bien que différente de celle d’OpenAI, reste intuitive et structurée par catégories, ce qui facilite la prise en main. En contrepartie, certaines fonctions propres à ChatGPT Plus ne sont pas disponibles, comme les plugins ou la mémoire étendue. Cela reste toutefois marginal comparé aux économies réalisées et à la richesse des outils inclus. Pour qui cherche à intégrer l’IA dans son quotidien dès cette rentrée, c’est un compromis efficace et particulièrement abordable.