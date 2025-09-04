L’offre 1minAI séduit par sa simplicité : un paiement unique d’environ 26 € suffit pour débloquer un accès permanent à GPT-5 et à plusieurs autres intelligences artificielles de référence. Pour la rentrée de septembre, où les usages numériques explosent entre études, travail à distance et projets personnels, cette solution permet de centraliser tous ses besoins dans une seule interface claire et pratique.

La plateforme regroupe différents moteurs spécialisés selon les tâches : GPT-5 pour la rédaction, Claude 3 pour l’analyse de documents, Gemini pour la recherche ou encore Midjourney pour la création visuelle. Le tout fonctionne grâce à un système de crédits mensuels généreux (1 million par mois), largement suffisant pour une utilisation régulière, complété par des bonus quotidiens. L’utilisateur peut ainsi alterner entre texte, image, audio, traduction ou vidéo sans se soucier de limites strictes.

Du côté des bénéfices, on apprécie la liberté totale d’usage : plus d’abonnement à gérer ni de factures récurrentes. L’interface, bien que différente de celle d’OpenAI, reste intuitive et structurée par catégories, ce qui facilite la prise en main. En contrepartie, certaines fonctions propres à ChatGPT Plus ne sont pas disponibles, comme les plugins ou la mémoire étendue. Cela reste toutefois marginal comparé aux économies réalisées et à la richesse des outils inclus. Pour qui cherche à intégrer l’IA dans son quotidien dès cette rentrée, c’est un compromis efficace et particulièrement abordable.