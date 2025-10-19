Pendant les jours de congé, beaucoup se tournent vers le streaming à l’hôtel, chez des proches, ou encore en déplacement. Mais les connexions Wi-Fi publiques sont souvent vulnérables. L'offre à petit prix que propose CyberGhost permet de sécuriser vos données, de masquer votre adresse IP et d’accéder à vos catalogues de streaming habituels, même hors de France.

De plus, pour la soirée d’Halloween, c’est l’occasion de débloquer des contenus effrayants étrangers (films d’horreur, séries cultes) qui ne sont pas disponibles dans votre pays, tout en restant protégé contre les intrusions numériques.

Que vous soyez en famille, étudiant ou entre amis, l'usage d'un VPN est varié :