En cette rentrée automnale, deux périodes clés se profilent : les vacances de la Toussaint et la soirée Halloween. L’occasion rêvée de regarder vos films, séries et programmes favoris, même en déplacement ou en visite chez la famille. Avec son offre, CyberGhost VPN vous permet de le faire à prix mini : 2,19 €/mois TTC, sur 26 mois de protection complète (soit 2 ans + 2 mois offerts) — une réduction spectaculaire d’environ 82% !
Pourquoi cette promo est idéale pour les vacances d’automne
Pendant les jours de congé, beaucoup se tournent vers le streaming à l’hôtel, chez des proches, ou encore en déplacement. Mais les connexions Wi-Fi publiques sont souvent vulnérables. L'offre à petit prix que propose CyberGhost permet de sécuriser vos données, de masquer votre adresse IP et d’accéder à vos catalogues de streaming habituels, même hors de France.
De plus, pour la soirée d’Halloween, c’est l’occasion de débloquer des contenus effrayants étrangers (films d’horreur, séries cultes) qui ne sont pas disponibles dans votre pays, tout en restant protégé contre les intrusions numériques.
Que vous soyez en famille, étudiant ou entre amis, l'usage d'un VPN est varié :
- Vous êtes en vacances en Espagne ? Regardez votre catalogue français de séries sur Netflix ou Canal+ sans coupures, comme si vous étiez chez vous.
- Vous voulez visionner des films d’horreur disponibles uniquement sur les catalogues américains ? Connectez-vous depuis un serveur US optimisé pour le streaming.
- Vous utilisez le Wi-Fi de l’auberge de jeunesse ou du café : CyberGhost chiffre votre connexion et bloque les écoutes indésirables.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Usages streaming : comment CyberGhost se rend indispensable
Récompensé d'une première place dans notre palmarès des meilleurs VPN en 2025, CyberGhost est le logiciel indispensable pour vos soirées streaming !
- Serveurs dédiés streaming : des serveurs optimisés pour Netflix US, Disney+, Prime Video, HBO Max, etc., qui permettent de contourner les restrictions géographiques avec une qualité stable.
- Multi-environnements : un abonnement protège jusqu’à 7 appareils simultanément (ordinateur, smartphone, tablette, Smart TV, console). Votre famille ou vos colocataires peuvent aussi en profiter pendant les vacances.
- Interface conviviale : même si vous n’êtes pas technophile, l’interface (disponible en français) rend la sélection d’un serveur simple et rapide.
Avec l’arrivée des vacances de la Toussaint et la soirée Halloween en ligne de mire, CyberGhost VPN lance une promotion rare : 2,19 €/mois pour 26 mois de protection, pour accéder à vos plateformes de streaming préférées, où que vous soyez, et en toute sécurité. Une seule souscription protège tous vos écrans, et l’interface simple permet à chacun de naviguer librement. C’est le moment idéal d’activer cette offre avant qu’elle ne disparaisse.