La souris sans fil Logitech se glisse dans une housse d'ordinateur sans prendre de place. Elle fonctionne aussi bien sur le bois d'un bureau, le verre ou le plastique d'une table de réunion. Son capteur précis facilite les déplacements du curseur, même lors de tâches minutieuses comme de la retouche photo ou l'organisation de fichiers. La connexion Bluetooth autorise un usage avec plusieurs ordinateurs sans adaptateur à brancher.

Les boutons latéraux simplifient la navigation dans les dossiers et accélèrent l'accès aux raccourcis de productivité. L'autonomie tient plusieurs semaines sur une charge complète, ce qui réduit les interruptions inattendues lors de journées chargées ou d'un déplacement professionnel prolongé.