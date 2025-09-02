La réduction actuelle permet de s'équiper d'une souris sans fil compacte et très polyvalente, pensée pour travailler aussi bien au bureau qu'en déplacement.
La Logitech MX Anywhere 2S s'affiche à 39,99 € au lieu de 94,99 €, soit son prix le plus bas jamais vu chez Amazon. Cette souris sans fil utilise la technologie Bluetooth et convient à ceux qui changent souvent d'ordinateur ou de poste de travail. Son format compact permet une utilisation confortable, que ce soit sur un bureau ou lors de vos déplacements professionnels.
Une souris sans fil Bluetooth tient facilement dans une sacoche et s'utilise sur la plupart des surfaces. Sa molette de défilement rapide accélère la navigation dans de gros documents. La concurrence propose peu d'alternatives aussi compactes à ce tarif.
Logitech MX Anywhere 2S
Souris Bluetooth compacte, adaptée à un usage professionnel mobile, compatible multi-appareils, défilement rapide, capteur précis.
✅ Les plus
- Capteur 4000 dpi pour une grande précision sur toute surface, y compris le verre
- Connexion à trois dispositifs simultanément, facile à basculer
- Autonomie jusqu'à 70 jours après une charge complète
- Défilement ultra-rapide pour accélérer la navigation sur de longs documents
- Format compact et léger de 106 g, idéal en déplacement
❌ Les moins
- Modèle conçu pour la main droite, moins pratique pour les gauchers
- Absence de connectivité USB-C, port micro-USB uniquement pour la recharge
- Usage intensif pour de grandes mains moins confortable sur la durée
Un format compact pensé pour le travail mobile
La souris sans fil Logitech se glisse dans une housse d'ordinateur sans prendre de place. Elle fonctionne aussi bien sur le bois d'un bureau, le verre ou le plastique d'une table de réunion. Son capteur précis facilite les déplacements du curseur, même lors de tâches minutieuses comme de la retouche photo ou l'organisation de fichiers. La connexion Bluetooth autorise un usage avec plusieurs ordinateurs sans adaptateur à brancher.
Les boutons latéraux simplifient la navigation dans les dossiers et accélèrent l'accès aux raccourcis de productivité. L'autonomie tient plusieurs semaines sur une charge complète, ce qui réduit les interruptions inattendues lors de journées chargées ou d'un déplacement professionnel prolongé.
Un choix pratique et polyvalent à petit prix
La souris s'affiche à 39,99 € chez Amazon. Son format discret et la connectivité sans fil répondent aux besoins quotidiens, que ce soit au bureau ou à l'extérieur. La gestion d'énergie limite les recharges fréquentes. Ce modèle s'avère bien adapté à un usage nomade et offre un confort appréciable pour travailler sur différents supports, sans contrainte de branchement.