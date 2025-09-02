Le Galaxy S25 Ultra se distingue par son immense écran AMOLED de 6,8 pouces, capable d’afficher des couleurs éclatantes et une fluidité exemplaire grâce au taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Pour les utilisateurs qui aiment naviguer, jouer ou regarder des vidéos en mobilité, c’est une garantie de confort visuel et de réactivité.

Côté photo, Samsung mise sur un capteur principal de très haute définition associé à un zoom périscopique puissant. Les amateurs de clichés de voyage ou de portraits détaillés y trouveront leur compte, même en soirée grâce aux améliorations en basse lumière. Les créateurs de contenu apprécieront la polyvalence de ce module photo, pensé pour rivaliser avec les meilleurs smartphones actuels.

Les performances reposent sur la puce Snapdragon la plus récente, qui gère sans broncher le multitâche et les applications les plus gourmandes. L’autonomie reste solide, et la recharge rapide permet de repartir en quelques minutes seulement. En revanche, son poids et son format massif ne conviendront pas à tous, et l’engagement de 24 mois lié à cette offre mérite d’être pris en compte.

Pour cette rentrée de septembre 2025, le deal combine puissance, forfait data généreux et facilité de paiement, avec en prime un PC Portable Chromebook Go offert, de quoi compléter l’expérience numérique sans frais supplémentaires.