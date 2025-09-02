Vous rêvez de vous offrir le dernier Samsung Galaxy sans casser votre tirelire ? Une offre de rentrée permet d’obtenir le Galaxy S25 Ultra pour seulement 1 € avec un forfait 200 Go 5G. On vous explique en détail pourquoi ce deal mérite toute votre attention.
Le Samsung Galaxy S25 Ultra s’affiche en ce moment à un prix défiant toute concurrence. Grâce à une offre spéciale, le smartphone premium est disponible à 1 € seulement après remboursement différé, accompagné d’un forfait 200 Go 5G à partir de 31,99 €/mois la première année. Un financement en 36 mensualités de 25,93 € permet de lisser le coût de l’appareil, rendant l’ensemble plus accessible.
Pourquoi choisir le Galaxy S25 Ultra ?
- Smartphone haut de gamme 2025
- Forfait 200 Go 5G inclus
- Paiement étalé sur 36 mois
Samsung Galaxy S25 Ultra : un smartphone premium rendu accessible
Choisir le Galaxy S25 Ultra, c’est profiter de l’un des modèles Android les plus complets du marché, aussi bien pour la photo que pour les usages quotidiens.
Dans notre test du Galaxy S25 Ultra, nous avons salué la qualité de son écran et ses performances haut de gamme. Et si vous hésitez encore, notre comparatif des meilleurs smartphones premium vous aidera à situer ce modèle face à ses concurrents directs.
Forfait 5G Bouygues Telecom Sensation 200Go
Le Galaxy S25 Ultra se distingue par son immense écran AMOLED de 6,8 pouces, capable d’afficher des couleurs éclatantes et une fluidité exemplaire grâce au taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Pour les utilisateurs qui aiment naviguer, jouer ou regarder des vidéos en mobilité, c’est une garantie de confort visuel et de réactivité.
Côté photo, Samsung mise sur un capteur principal de très haute définition associé à un zoom périscopique puissant. Les amateurs de clichés de voyage ou de portraits détaillés y trouveront leur compte, même en soirée grâce aux améliorations en basse lumière. Les créateurs de contenu apprécieront la polyvalence de ce module photo, pensé pour rivaliser avec les meilleurs smartphones actuels.
Les performances reposent sur la puce Snapdragon la plus récente, qui gère sans broncher le multitâche et les applications les plus gourmandes. L’autonomie reste solide, et la recharge rapide permet de repartir en quelques minutes seulement. En revanche, son poids et son format massif ne conviendront pas à tous, et l’engagement de 24 mois lié à cette offre mérite d’être pris en compte.
Pour cette rentrée de septembre 2025, le deal combine puissance, forfait data généreux et facilité de paiement, avec en prime un PC Portable Chromebook Go offert, de quoi compléter l’expérience numérique sans frais supplémentaires.