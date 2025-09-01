La Poste Mobile propose une offre exceptionnelle : jusqu’au 21 septembre, profitez de 4 mois gratuits sur ses forfaits sans engagement. Une opportunité unique pour alléger votre budget mobile jusqu’à la fin de l’année.
Un forfait gratuit jusqu’à la fin de l’année
Avec la rentrée, les dépenses s’accumulent entre fournitures, abonnements et frais du quotidien. Pour vous aider à souffler, La Poste Mobile lance une offre choc : 4 mois gratuits sur ses forfaits mobiles sans engagement. Jusqu’au 21 septembre, vous pouvez activer votre ligne et profiter d’un forfait complet à 0 €/mois jusqu’à fin 2025.
Que vous ayez besoin d’un petit forfait pas cher ou d’une enveloppe généreuse de data pour vos usages intensifs, deux formules sont concernées par cette promotion.
3 bonnes raisons de craquer pour La Poste Mobile
- 4 mois gratuits : une économie immédiate.
- Deux forfaits au choix : 100 Mo ou 130 Go.
- Sans engagement : liberté totale, résiliation possible à tout moment.
Deux forfaits adaptés à vos besoins
La Poste Mobile met à disposition deux options pensées pour s’adapter à tous les profils. Le forfait 100 Mo s’adresse à ceux qui utilisent leur téléphone de manière occasionnelle : appels, SMS, un peu de data pour la messagerie. C’est l’option minimaliste qui permet de rester joignable à petit prix, puisqu’après les 4 mois offerts, il passe à seulement 4,99 €/mois.
À l’inverse, le forfait 130 Go est conçu pour les gros consommateurs de data. Streaming vidéo, réseaux sociaux, télétravail en déplacement ou partage de connexion : il couvre sans problème tous ces usages intensifs. Après la période gratuite, son prix reste très compétitif à 10,99 €/mois, un tarif difficile à égaler pour un tel volume de données.
Grâce à cette dualité, chacun peut trouver un forfait parfaitement calibré à ses habitudes, que ce soit pour un usage léger ou pour une vie numérique très connectée.
Une offre à ne pas manquer
Ce qui rend cette promotion vraiment attractive, c’est la période gratuite de 4 mois qui permet de profiter du service immédiatement sans sortir le moindre euro. Pendant près d’un tiers d’année, votre budget mobile est allégé, un avantage bienvenu à la rentrée où les frais s’accumulent.
Autre point fort : ces forfaits sont sans engagement. Contrairement à la majorité des offres du marché qui imposent encore des durées minimales, La Poste Mobile vous laisse décider librement de continuer ou non après cette période. Vous pouvez conserver votre forfait à petit prix ou tout simplement résilier sans frais si vos besoins changent.
C’est donc à la fois une opportunité d’économiser et une façon de tester sereinement un opérateur reconnu, avec la garantie de ne pas être lié par un contrat contraignant.
L’offre 4 mois gratuits s’arrête le 21 septembre
Avec son offre spéciale de 4 mois gratuits, La Poste Mobile réussit à combiner deux avantages essentiels : économiser immédiatement sur son budget mobile et garder une liberté totale grâce à l’absence d’engagement. Que vous choisissiez le forfait 100 Mo minimaliste ou le forfait 130 Go généreux en data, vous démarrez à 0 € jusqu’à la fin de l’année, ce qui représente un vrai coup de pouce en période de rentrée.
C’est donc l’occasion idéale de tester un opérateur reconnu, sans contrainte, et de profiter d’une flexibilité rare sur le marché. Une offre simple, claire et efficace qui permet à chacun de trouver son équilibre entre prix, usages et sérénité.