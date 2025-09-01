La Poste Mobile met à disposition deux options pensées pour s’adapter à tous les profils. Le forfait 100 Mo s’adresse à ceux qui utilisent leur téléphone de manière occasionnelle : appels, SMS, un peu de data pour la messagerie. C’est l’option minimaliste qui permet de rester joignable à petit prix, puisqu’après les 4 mois offerts, il passe à seulement 4,99 €/mois.

À l’inverse, le forfait 130 Go est conçu pour les gros consommateurs de data. Streaming vidéo, réseaux sociaux, télétravail en déplacement ou partage de connexion : il couvre sans problème tous ces usages intensifs. Après la période gratuite, son prix reste très compétitif à 10,99 €/mois, un tarif difficile à égaler pour un tel volume de données.

Grâce à cette dualité, chacun peut trouver un forfait parfaitement calibré à ses habitudes, que ce soit pour un usage léger ou pour une vie numérique très connectée.