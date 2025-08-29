Que vous soyez étudiant, télétravailleur ou un streamer passionné, ce forfait répond à tous vos besoins : 100 Go en 5G permet de naviguer, mater des séries en HD, ou participer à des visioconférences sans coupure. L’enveloppe de 26 Go inclus utilisable depuis l’Union Européenne et les DOM offre une tranquillité bienvenue en cas de déplacement. Le réseau SFR garantit une couverture fiable, même hors zones 5G.