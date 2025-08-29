La rentrée est le moment parfait pour prendre un nouveau forfait : profitez d’un forfait ultra complet avec 100 Go en 5G à seulement 8,99 €/mois, sans aucune contrainte.

forfait red by sfr

Une rentrée connectée sans exploser le budget

Au retour des activités quotidiennes, entre télétravail, streaming et communication, rester connecté est indispensable. RED by SFR frappe fort avec son forfait 100 Go 5G à 8,99 €/mois, sans engagement, disponible sur le réseau SFR performant. Cette offre est idéale pour démarrer l'année en toute liberté, à prix malin.

Les 3 points forts du forfait RED 100 Go :

  • 100 Go de data en 5G, idéal pour le streaming, le jeu en ligne et les usages intensifs
  • Sans engagement, ce qui garantit une flexibilité totale et zéro frais de résiliation.
  • Tarif fixe ultra compétitif à 8,99 €/mois

Une offre pensée pour tous vos usages connectés

Que vous soyez étudiant, télétravailleur ou un streamer passionné, ce forfait répond à tous vos besoins : 100 Go en 5G permet de naviguer, mater des séries en HD, ou participer à des visioconférences sans coupure. L’enveloppe de 26 Go inclus utilisable depuis l’Union Européenne et les DOM offre une tranquillité bienvenue en cas de déplacement. Le réseau SFR garantit une couverture fiable, même hors zones 5G.

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

26Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Pourquoi souscrire dès maintenant ?

Ce forfait, proposé à 8,99 €/mois sans engagement, représente l’un des meilleurs rapports qualité-prix actuels. RED by SFR est reconnu pour maintenir ses tarifs sans augmentation, ce qui fait de cette offre une opportunité solide à saisir dès la rentrée.

L’avis Clubic sur le forfait RED 100 Go

Pour Clubic, ce forfait est un véritable best-seller de la rentrée. Son combo data abondante, liberté sans engagement et prix réduit le distingue en 2025.

Nous saluons particulièrement :

  • L’excellente couverture réseau de SFR (4G/5G) pour une connexion performante.
  • La logique de tarif fixe sans surprise, qui évite toute mauvaise surprise.
  • Le service client accessible via l’appli RED & Moi pour une gestion simple et efficace.
  • C’est un forfait malin qui coche toutes les cases : liberté, data, performance.

En cette rentrée, le forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois, sans engagement, est une offre à ne pas laisser passer. Que vous utilisiez beaucoup d’Internet ou que vous cherchiez la tranquillité en mobilité, c’est une formule claire, généreuse et durable, parfaitement adaptée à vos besoins.

