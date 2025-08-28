Les plus

✅ Écran LCD 7,9 pouces pour une bonne lisibilité en mode portable

Résolution 1080p idéale pour profiter de jeux récents et colorés

✅ Manettes Joy-Con2 détachables pour jouer à plusieurs sans accessoire supplémentaire

✅ Mode TV stable qui facilite la transition vers le grand écran au salon

✅ Format portable et léger, adapté au transport dans un sac à dos