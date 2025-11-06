La Nintendo Switch 2 marque une vraie évolution pour les joueurs qui souhaitent profiter de la même console aussi bien à la maison qu’en déplacement. Son écran LCD de 7,9 pouces en 1080p offre un confort visuel remarquable, avec une image fluide et lumineuse pouvant atteindre 120 Hz. Que ce soit pour enchaîner les circuits dans Mario Kart World ou explorer les mondes ouverts les plus exigeants, l’immersion est bien plus convaincante que sur la génération précédente.

Sous le capot, Nintendo a misé sur une puce NVIDIA Tegra T239 taillée pour les performances. Cette architecture plus moderne permet de jouer à des titres récents avec un niveau graphique proche de celui d’une console de salon, tout en conservant la mobilité propre à la Switch. Les jeux profitent également de technologies avancées comme le ray tracing ou le DLSS, assurant un rendu plus réaliste et une meilleure fluidité, même en mode portable.

L’autonomie, souvent critiquée sur les anciennes versions, a été revue à la hausse : la batterie de 5 220 mAh permet désormais de jouer jusqu’à 9 heures selon les réglages. Les nouveaux Joy-Con magnétiques, la connectivité Wi-Fi 6 et la présence de deux ports USB-C simplifient l’usage au quotidien. On regrettera simplement l’absence d’écran OLED, mais la dalle LCD reste excellente pour cette gamme de prix. En ce 6 novembre, cette offre AliExpress à 415 € avec Mario Kart World offert représente l’une des meilleures opportunités pour s’équiper avant les fêtes : surtout que le pack est expédié depuis la France, avec garantie Nintendo et retour sous 15 jours.