Le GEEKOM IT12 a été conçu pour répondre aux besoins d’un usage moderne et polyvalent. Sa gamme de processeurs Intel® de 12ᵉ génération offre un équilibre idéal entre puissance brute et efficacité énergétique, permettant aussi bien de gérer des tâches bureautiques avancées que des applications plus gourmandes, comme la création de contenu ou le multitâche intensif. Grâce à son format Mini PC, il se glisse facilement sur un bureau ou derrière un écran, sans sacrifier la connectique ni les performances.

Côté connectivité, le GEEKOM IT12 intègre plusieurs ports USB, HDMI, Thunderbolt, ainsi qu’une compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth pour une expérience fluide et moderne. Ce qui en fait une alternative de choix aux tours encombrantes ou aux ordinateurs portables moins évolutifs.