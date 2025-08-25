Pour prolonger le plaisir des congés d'été, voilà de quoi préparer au mieux votre rentrée 2025, qu'elle soit professionnelle, comme scolaire. En effet, Keysfan vous propose de nombreux logiciels neufs à des prix qui défient la concurrence.
Et pour cause, à l'occasion de sa campagne de promotions pour l'été 2025, Keysfan vous permet d'anticiper la rentrée, comme celle de vos enfants, avec de nombreuses réductions à saisir. Celles-ci vont de -52%, à -62%. Et le tout, pour des produits phares comme la suite bureautique Microsoft 365, comme le système d'exploitation Windows.
Pour en profiter, vous n'aurez qu'à renseigner les codes promos disponibles, à savoir CLUB52 et CLUB62, en fonction des logiciels que vous souhaitez acquérir. Le code promo adéquat vous sera rappelé dans chaque paragraphe.
Autre point clef, et non négligeable, il convient de prendre connaissance des capacités de votre ordinateur. Cela vaut, entre autres, pour la mémoire vive, le stockage interne, ou encore la version de votre système d'exploitation. De fait, Microsoft applique des prérequis pour l'installation de ses logiciels. Aussi, adaptez votre achat à ce que peut supporter votre ordinateur.
Les 3 offres « Back to School » à saisir :
En plus, l'achat est vraiment rapide chez Keysfan
De fait, lorsque vous visitez une page produit sur la boutique en ligne de Keysfan, le délai moyen de livraison vous est indiqué. Et bien souvent, il n'excède pas quelques heures. Ainsi, que ce soit pour anticiper, mais aussi pour un besoin assez urgent, l'achat peut vraiment être concluant chez Keysfan.
La première étape, rapide, consiste à vous créer un compte sur le site de Keysfan. L'adresse mail que vous renseignez vous permettra de recevoir vos achats sur votre boite. Aussi, vérifiez bien l'orthographe de votre courriel, car les fautes de frappe ne sont jamais loin, mais aussi vos spams le cas échéant.
Pour un maximum de sérénité, le service client de Keysfan vous accompagne en répondant à vos sollicitations, 24/7.
Et pour en apprendre plus sur l'entreprise comme consulter des avis clients, vous pouvez bien sûr visiter la page Trustpilot de Keysfan, avec plus de 1000 commentaires vérifiés pour une note totale de 4,8/5.
Préservez votre porte-monnaie tout en équipant votre ordinateur avec MS 365 !
Keysfan, sur sa boutique en ligne, met à votre disposition différentes versions de la suite bureautique Microsoft 365. Ainsi, vous pouvez compter sur les éditions 2016, et 2019 et 2021.
Pour vous aider à faire votre choix, en plus des fonctionnalités plus ou moins modernes intégrées, comparez les prérequis de Microsoft avec les capacités de votre appareil.
Du côté des logiciels, vous bénéficiez des essentiels pour une rentrée réussie. Cela va de la messagerie Outlook, au traitement de texte Word, en passant par Excel et PowerPoint.
Que ce soit pour un nouveau travail, ou encore, entamer un cursus universitaire, le compte est bon.
Pour profiter de ces logiciels au meilleur prix disponible sur la boutique en ligne de Keysfan, ajoutez bien le code promo CLUB62 avant de procéder au paiement :
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 24€ (1 clef)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 32€ (1 clef)
Et si vous vous achetiez plusieurs licences d'un coup ?
Parce que les économies ne sont jamais en reste chez Keysfan, vous pouvez bénéficier d'un rapport qualité/prix encore plus important en achetant un pack de licences.
Le prix de revient à l'unité en est encore meilleur. Concrètement, au lieu d'achat 3 fois une clef Microsoft 365 Professional Plus (2021), ce qui vous reviendrait à 96 euros en tenant compte des promotions en cours, Keysfan vous propose ce pack (3 clefs) à seulement 82 euros. Vous pouvez ainsi compter sur 14 euros d'économies supplémentaires.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pouvez compter sur le code promo CLUB62 sur l'ensemble des clefs Microsoft 365 durant les promotions d'été de Keysfan :
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 60€ (2 clés)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 82€ (3 clés)
macOS et Microsoft 365 sont à la fête pour cette rentrée 2025 !
Keysfan pense aussi à la rentrée des adeptes de la Pomme. En effet, pour vous faciliter la vie et, par exemple, collaborer plus facilement avec d'autres personnes détentrices de la suite bureautique Microsoft 365, vous pouvez compter sur la version Home & Business pour macOS !
Deux versions de Microsoft 365 Home & Business (2019 ou 2021) sont à votre main pour s'adapter à votre budget, comme vous aider à répondre aux prérequis de Microsoft concernant l'installation de sa suite bureautique sur votre appareil.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que vous pouvez compter sur le code promo CLUB62 concernant ces offres :
- Licence Microsoft 365 2019 Home & Business à 33€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Home & Business à 60€ (1 clé)
Adoptez un nouveau système d'exploitation à moindres frais chez Keysfan
Du côté des petits prix, les systèmes d'exploitation sont en bonne place chez Keysfan. Ainsi, vous pouvez choisir entre Windows 10, et Windows 11, dans leurs versions Professional respectives, pour moins de 15 euros.
Voilà qui est donc, par exemple, pratique pour mettre à niveau votre ordinateur avec un système d'exploitation moderne, en anticipant la rentrée 2025.
Ici, c'est le code promo CLUB52 qu'il vous faut renseigner avant de conclure votre achat sur la boutique en ligne de Keysfan :
- Licence Windows 10 Professional à 8€ (1 clé)
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
Faites d'un pierre deux coups avec le bundle
Keysfan vous aide à gagner du temps en équipant votre ordinateur de manière complète.
En somme, vous pouvez, avec ces packs, aussi bien bénéficier d'une nouvelle suite bureautique, que d'un système d'exploitation dernier cri.
D'un côté, s'offre à vous la suite Microsoft 365 Professional Plus (2019 ou 2021), et de l'autre, le système d'exploitation Windows 10, ou Windows 11, en édition Professional.
Point clef, prenez quelques minutes pour croiser les prérequis de Microsoft avec les capacités de l'appareil sur lesquels vous souhaitez installer ces logiciels. Et bien sûr, renseignez le code promo CLUB62 pour un prix au top :
- Clef Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 30€ (1 clé)
- Clef Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 37€ (1 clé)
- Clef Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 35€ (1 clé)
- Clef Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 42€ (1 clé)
Des packs comportant jusqu'à 100 licences sont à vendre chez Keysfan
L'achat en gros, cela peut particulièrement être utile si vous êtes, par exemple, patron d'une PME, et que vous souhaitez équiper tous les appareils professionnels de vos employés à moindres frais.
Ainsi, que ce soit pour la suite Microsoft 365 comme les systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11, plusieurs packs s'offrent à vous, comportant de 50 à 100 clefs :
- Pack Microsoft 365 2019 Pro Plus à 950€ (50 clés)
- Pack Microsoft 365 2021 Pro Plus à 1250€ (50 clés)
- Pack Windows 10 Pro à 325€ (50 clés)
- Pack Windows 11 Pro à 400€ (50 clés)
Vous souhaitez rechercher encore plus de logiciels neufs, moins chers pour la rentrée 2025 ? Visitez dès à présent la boutique en ligne de Keysfan.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA