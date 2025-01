Autre bon plan Soldes d'hiver incontournable, la Fnac et Darty proposent deux modèles de TV Thomson 55" pour un tarif inférieur à 500 €. Là encore on est sur des téléviseurs à bordures ultra-fines, et dotés de la technologie de rendu Quantum Dot et Dolby Vision.

Le tout avec Google TV et Chromecast intégré pour une consultation plus pratique de vos contenus sur cette smart TV. La différence principale entre les deux variantes de cette même série (lancée en 2024) est là encore la présence ou non d'une barre de son.