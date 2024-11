L’Apple iPhone 16 (128 Go) incarne la quintessence de la technologie mobile selon Apple, alliant design raffiné, puissance de traitement et expérience utilisateur optimisée. Doté d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, il offre une qualité d’image exceptionnelle avec des couleurs éclatantes et des contrastes profonds. Propulsé par la puce A18 Bionic, il garantit une performance fulgurante pour toutes vos applications, même les plus exigeantes. Côté photographie, son double capteur amélioré capture des images nettes et détaillées dans toutes les conditions, grâce à des innovations en traitement d’image et en photographie nocturne.

Compatible avec la 5G et intégrant iOS 17, l’iPhone 16 propose une expérience fluide, sécurisée et parfaitement synchronisée avec l’écosystème Apple. Avec ses 128 Go de stockage, il offre suffisamment d’espace pour vos applications, photos et vidéos.