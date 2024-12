Côté performance, on passe au processeur Tensor G4 qui délivre des performances accrues de 20% bien aidé par 12 Go de mémoire vive. Un surplus appréciable pour jongler avec des applis mobiles de plus en plus sophistiquées et profiter confortablement des fonctions Gemini en local. La camera bar a été repensée : moins étendue sur la largeur, elle est plus proéminente, ce qui peut gêner lors de sessions de jeu en mode paysage. Par contre, le deuxième capteur arrière, l’ultra grand-angle affiche maintenant 48 Mpx avec une ouverture à f/1,7. Très appréciable pour la photo de paysage ou quand on n’a pas assez de recul pour prendre des clichés.

L'intégration du nouveau scanner d'empreintes ultrasonique est une réussite, offrant un déverrouillage rapide et précis. Côté résistance, le Pixel 9 est certifié IP68 et protégé par du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière, garantissant une durabilité optimale. L’autonomie est aussi en progression, la charge rapide reste quant à elle à 27 watts. Le Pixel 9 est disponible en quatre couleurs : rose pivoine, vert amande, blanc porcelaine et noir obsidienne. A 799€ en ce moment chez Darty, c'est une bonne affaire, foncez !