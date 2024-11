L’iPhone 16, tout juste lancé le mois dernier, allie performance et esthétisme. Doté de 128 Go de stockage, il offre suffisamment d’espace pour vos applications, photos et vidéos, tout en séduisant par son design raffiné. C’est l’appareil idéal pour ceux qui veulent conjuguer puissance et élégance sans compromis.



Mais ce n’est pas tout : l’iPhone 16 va encore plus loin. Dès 2025, l’arrivée en France de l’intelligence artificielle Apple Intelligence apportera une nouvelle dimension à ce modèle. Imaginez une gestion encore plus intuitive de vos tâches quotidiennes et des recommandations personnalisées parfaitement adaptées à vos besoins. Si vous êtes encore indécis, découvrez notre test complet : avec une note de 8/10, ses performances et son appareil photo ont largement convaincu notre expert.