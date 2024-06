A moins de 8 €, voici pourquoi ce forfait mobile est celui qu'il vous faut pour les vacances

Si vous ne connaissez pas Prixtel, leurs forfaits originaux sont aussi intéressants. Pour résumer, vous ne consommez que ce que vous payez. Ça marche par palier et, en fonction des forfaits, vous avez plus ou moins de données mobiles à utiliser par mois.

Avec le forfait Oxygène, voici comment c'est réparti :

Si vous consommez jusqu'à 100 Go de données mobiles dans le moins, votre facture sera de 7,99 €.

Si vous consommez entre 100 Go et 120 Go, la facture sera de 9,99 €.

Enfin, si vous utilisez entre 120 et 140 Go, la facture sera de 11,99 €.

Vous bénéficiez aussi d'une enveloppe de 15 Go à utiliser depuis l'Union européenne et les DOM. Elle est décomptée de votre forfait. Vous avez aussi les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Union européenne et les DOM.

Vous passez par le réseau SFR, donc vous avez l'assurance de capter absolument partout où vous allez. Le forfait est sans engagement, donc si à tout moment, vous voulez partir, c'est tout à fait possible, sans frais de résiliation.