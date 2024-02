À seulement 6,99€, ce forfait mobile pas cher vaut vraiment le détour !

Faire respirer ses factures, c'est de nos jours essentiel, et Prixtel l'a bien compris avec sa formule Le petit. L'opérateur bien connu pour sa flexibilité affiche ainsi ce forfait de 30 à 50 Go à partir de 6,99€ par mois. À ce prix, vous disposez donc de 30 Go en 4G à utiliser comme bon vous semble quasiment partout en France grâce à la large couverture du réseau SFR.

Si vous avez besoin de plus de données, le forfait se veut évolutif avec deux autres paliers, vous permettant d'obtenir jusqu'à 40 Go moyennant 8,99€ par mois, ou jusqu'à 50 Go en faisant passer la facture mensuelle à 10,99€ par mois.