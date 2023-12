Baisse de prix majeure sur le OnePlus 9 Pro capable de filmer en 8K !

Le OnePlus 9 Pro est un smartphone de 163,2 x 73,6 x 8,7 mm pour 197 grammes. Il est doté d'un écran AMOLED QHD+ de 6,7" qui affiche 3120 x 1440 pixels avec une fréquence de rafraîchissement qui peut s'élever, au maximum, à 120 images/seconde.

Le processeur utilisé est un Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire dans cette version. La batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide 65W en filaire, et 50W en sans-fil. L'autonomie est d'une journée environ.