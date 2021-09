C'est la rentrée ! Protégez tous vos appareils grâce à des offres jusqu'à -65% chez Bitdefender

Faisons à présent le tour des fonctionnalités emblématiques de cet antivirus. Ce dernier utilise l'intelligence artificielle pour détecter, puis neutraliser les menaces les plus récentes. La protection multicouches se révélera utile pour mettre tous vos fichiers à l'abri mais aussi dans le but d'écarter les tentatives de phishing. Les sites internet frauduleux seront eux aussi bloqués afin d'éviter une fuite de vos données. Et ce n'est pas tout !