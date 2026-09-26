On a testé Duck.ai Pro, l'IA confidentielle qui donne accès aux meilleurs modèles de Claude et ChatGPT

Utiliser les derniers modèles de Claude ou OpenAI tout en misant sur la confidentialité, c'est le pari de DuckDuckGo avec ses abonnements Duck.ai Plus et Duck.ai Pro. Ces derniers donnent accès à Claude Opus 4.8 et GPT-5.6 Sol pour respectivement 9,99 et 19,99 euros par mois. Mais, qu'obtient-on réellement ?
Après Proton Lumo et Infomaniak Euria, nous nous tournons cette fois vers Duck.ai Pro, l'IA confidentielle du moteur de recherche DuckDuckGo.
Qu'est-ce que Duck.ai Plus et Pro ?
Un bundle de confidentialité payant
Duck.ai existe en version gratuite depuis mars 2025, sans compte ni inscription. L'outil permet de dialoguer de façon anonyme avec plusieurs modèles tiers. DuckDuckGo agit comme intermédiaire entre l'utilisateur et les fournisseurs (Anthropic, OpenAI, Mistral...). L'accès à des modèles plus avancés a ensuite été intégré à l'abonnement existant de DuckDuckGo, jusque-là centré sur le VPN, la suppression de données personnelles et la restauration d'identité.
DuckDuckGo a scindé cet abonnement en deux paliers. Plus, à 9,99 euros par mois, reprend l'ensemble des quatre protections déjà proposées. Pro, à 19,99 euros par mois, y ajoute un accès à des modèles plus puissants, un niveau de raisonnement supérieur et des limites d'usage doublées par rapport à Plus. Comme bien souvent, le tarif offre une réduction (de 16%) sur l'engagement annuel.
Soulignons que ni Plus ni Pro ne sont des abonnements IA au sens strict. Ce sont des forfaits de confidentialité globale, dans lesquels l'accès à des modèles avancés vient s'ajouter à un VPN sans journaux et à des outils de protection de l'identité. Difficile, donc de faire uen comparaison direte avec un ChatGPT Plus ou un Claude Pro.
Claude Opus 4.8 et GPT-5.6 Sol : les mêmes moteurs que la concurrence
Contrairement à Lumo ou Euria, Duck.ai n'héberge aucun modèle en interne. Le service fonctionne comme une couche d'anonymisation posée devant des modèles propriétaires appartenant à d'autres entreprises.
La version gratuite donne accès à Claude 4.5 Haiku d'Anthropic, Mistral Small 4, GPT-5.4 nano et GPT-5.4 mini d'OpenAI, ainsi qu'à gpt-oss-120b et Gemma 4 31B, ces deux derniers modèles étant hébergés par Tinfoil, un prestataire spécialisé en informatique confidentielle plutôt que directement par OpenAI et Google.
Le palier Plus ajoute GPT-5.4 et Claude Sonnet 4.6. La documentation officielle de DuckDuckGo ne mentionne pour Pro que l'ajout de Claude Opus 4.8, disponible depuis le 28 mai 2026, avec un raisonnement renforcé et des limites doublées. Toutefois l'écran d'abonnement de l'app iOS révèle un second modèle exclusif à Pro, GPT-5.6 Sol.
À titre de comparaison, Perplexity réserve ses modèles les plus avancés, régulièrement renouvelés au gré des sorties d'OpenAI et d'Anthropic, à son forfait Max facturé environ 200 dollars par mois. Duck.ai Pro donne accès à un niveau comparable pour un dixième du prix. Perplexity est en revanche plus réactif et vient tout juste de basculer de GPT-5.6 Sol et Claude Opus 5 vers GPT-6 Sol et Claude Opus 5.5.
La confidentialité
Un proxy pour votre anonymat
DuckDuckGo explique retirer les métadonnées permettant d'identifier l'utilisateur, à commencer par l'adresse IP, avant de transmettre la requête au fournisseur du modèle. Concrètement, une conversation envoyée à Anthropic ou OpenAI via Duck.ai apparaît comme provenant de l'infrastructure de DuckDuckGo, et non de l'appareil de la personne qui a posé la question.
L'entreprise indique aussi avoir passé des accords contractuels avec chaque fournisseur de modèle pour :
- la suppression immédiate des échanges après génération de la réponse ;
- l'interdiction d'utiliser les conversations pour entraîner les modèles ;
- l'interdiction de les partager avec des tiers à des fins commerciales.
L'accord entre DDG et Tinfoil va plus loin. Pour héberger gratuitement gpt-oss-120b et Gemma 4 31B, DuckDuckGo confie ces deux modèles à ce prestataire indépendant spécialisé dans le calcul confidentiel. Les requêtes y sont traitées dans une enclave matérielle chiffrée qui empêche Tinfoil lui-même de lire le contenu des échanges. DuckDuckGo qualifie ces deux modèles de "zero provider visibility", une visibilité nulle pour le fournisseur, en plus de l'anonymisation déjà appliquée en amont.
Attention cependant, les fichiers et images envoyés à Duck.ai ne sont pas chiffrés. L'entreprise explique ainsi :
Toutes les images et tous les fichiers téléversés sont analysés pour détecter des contenus d'abus sexuel sur mineurs (CSAM) par un prestataire externe de modération de contenu et, dans certains cas, par le fournisseur du modèle. Les images et fichiers ne sont pas conservés, sauf s'ils sont signalés comme contenant du matériel CSAM ; dans ce cas, ils sont conservés et transmis aux autorités compétentes.
Une synchronisation optionnelle
En version gratuite, aucune identité n'est associée à une conversation puisqu'aucun compte n'est requis. L'historique, lorsqu'il existe, reste stocké localement sur l'appareil plutôt que sur les serveurs de DuckDuckGo. Il est toutefois possible d'activer gratuitement la synchronisation des interactions entre plusieurs appareils.
DuckDuckGo est une entreprise américaine. Contrairement à Proton ou Infomaniak, basées en Suisse, le service Duck.ai dépend donc du droit américain et reste soumis au Cloud Act avec un accès potentiel des autorités aux données des utilisateurs. Pour rester véritablement anonyme, mieux vaut alors ne pas activer la synchronisation, et ironiquement, ne pas utiliser sa CB pour passer vers une offre payante.
Notre prise en main de Duck.ai Pro
Le prompt classique
On commence avec un premier test classique, sans recherche web ni fichier joint. Un simple prompt de connaissance générale, pour juger la qualité de rédaction et de raisonnement de Duck.ai livré à lui-même. Nous utilisons le prompt classique : "Explique la différence entre chiffrement de bout en bout et chiffrement zero-access, avec un exemple concret pour chacun."
Nous avons configuré Duck.ai sur Claude Sonnet 4.8 Opus. La réponse est bien équilibrée, ni trop longue, ni trop courte, avec des arguments pertinents et un tableau récapitulatif synthétisant le niveau de protection du chiffrement E2E et Zero-knowledge. Rien à redire.
Recherche web et actualités
Nous procédons à un second test, cette fois avec GPT 5.6 Sol, sur une question d'actualité. L'idée est de voir comment Duck.ai présente les résultats. Nous posons donc la même question qu'à Lumo et Euria : "Donne-moi les 10 principales actualités technologiques de la semaine".
On obtient des réponses sur une période couvrant les 7 derniers jours, avec des éléments vraiment pertinents et une mise en avant des sources. Là encore rien à redire. Et c'est plutôt logique puisque nous faisons usage du modèle d'OpenAI.
Génération de visuels
Pour générer des visuels, Duck AI s'appuie sur OpenAI et plus précisément GPT Images 2.0 introduit en avril dernier. L'option n'est donc disponible que lorsqu'un modèle de l'entreprise a été sélectionné. Nous tentons de concevoir un visuel pour accompagner un décryptage bien spécifique en chargeant simplement le texte brut au format PDF.
Bon, de toute évidence, on obtient un visuel assez dramatique, trop sombre à notre goût, mais qui illustre bel et bien le contenu de l'article. La génération a pris une dizaine de secondes et reste comparable avec ce que nous obtenons chez Gemini. Soulignons que la création d'image est également disponible en version gratuite, avec, bien évidemment, une limite de token.
Retouche de photos
Passons maintenant à la retouche d'une image existante. Pour cette manipulation, Duck.ai repose sur le même modèle GPT Images 2.0 d'OpenAI.
À l'instar de notre prise en main de Lumo, l'idée est de charger une photo et de demander au chatbot de retirer l'arrière-plan et de le remplacer par un fond neutre. On teste avec la même image récupérée sur Shutterstock. L'objet au premier plan est une voiture dont le blanc ne tranche pas totalement avec l'arrière-plan et vient un peu se confondre avec le ciel. Cela ne pose aucun problème au chatbot.
En rebond du fil de discussion, nous lui demandons d'ajouter un nouveau décor. Cette fois le rendu est quand même plus réaliste que chez Lumo, lequel, pour mémoire, repose sur FireRed-Image-Edit-1.1, développé par l'équipe FireRed de Xiaohongshu.
Tarifs : ce que la confidentialité coûte vraiment
La grille tarifaire
Mais alors comment se positionne réellement Duck.ai par rapport aux concurrents et que paie-t-on vraiment pour ces abonnements ? Voici un tableau comparatif, susceptible d'être rapidement obsolète tant les LLM évoluent vite ces derniers mois.
|Service
|Prix mensuel
|Modèle haut de gamme accessible
|Ce qui est réellement vendu
|Duck.ai Plus
|9,99 €
|Claude Sonnet 4.6, GPT-5.4
|VPN + suppression de données + IA
|Duck.ai Pro
|19,99 €
|Claude Opus 4.8 (+ GPT-5.6 Sol selon l'app)
|Idem, limites doublées
|Perplexity Pro
|environ 20 $
|GPT-5.6 Terra, Claude Sonnet 5
|Recherche IA sourcée + choix du modèle
|Perplexity Max
|environ 200 $
|GPT-6 Sol, Claude Opus 5.5
|Idem + Model Council + Perplexity Computer
|Lumo Plus
|12,99 € (9,99 € avec engagement d'un an)
|Qwen 3.5 et GLM 5.2, Apertuse 1.5 hébergés par Proton
|Chatbot autonome
|Euria (my kSuite+)
|19 €
|Qwen 3.5 et Apertus 1.5, hébergés par Infomaniak
|Mail, stockage et IA réunis dans kSuite
|ChatGPT Plus, Claude Pro, Google AI Pro
|20 à 23 €
|Modèle maison correspondant
|Abonnement IA autonome
|Mistral Vibe Pro (ex-LeChat)
|17,99 €
|Modèle Mistral
|Abonnement IA autonome
Duck.ai Pro reste l'option la moins chère pour toucher un modèle du niveau de Claude Opus 4.8, loin devant les 200 dollars mensuels que Perplexity demande pour un accès comparable via Max. Ensuite, Duck.ai et Euria se distinguent des autres par ce qu'ils adossent au chatbot : un VPN et des outils de protection de l'identité pour DuckDuckGo, une boîte mail et du stockage kDrive pour Infomaniak. Lumo Plus et Le Chat Pro, à l'inverse, restent des abonnements IA autonomes, vendus seuls même si Proton et Mistral proposent par ailleurs d'autres produits séparément.
Ce que l'abonnement Duck.ai n'inclut pas
Même au palier Pro, Duck.ai reste une interface de chat et rien de plus. Duck.ai n'a rien d'équivalent aux Projects de Claude ou aux espaces de Lumo, même au palier Pro. L'organisation des échanges se limite à un historique de conversations récentes stocké localement sur l'appareil, avec la possibilité d'en épingler cinq en haut de la liste et de tout effacer d'un coup via le Fire Button. Il n'existe donc aucun espace pour rassembler plusieurs documents autour d'un même sujet, aucune mémoire persistante d'une conversation à l'autre, aucune base de connaissances alimentée par des fichiers, ni d'assistants personnalisables du type Custom Lumos.
Il n'existe aucune API publique documentée. Impossible donc d'intégrer Claude Opus 4.8 ou GPT-5.6 Sol dans un script, un workflow Zapier ou Make, ou une application tierce en passant par Duck.ai : il faudrait pour cela s'abonner directement chez Anthropic ou OpenAI.
Aucun environnement de développement n'est proposé non plus, contrairement à Claude Code ou à l'Advanced Data Analysis de ChatGPT. Duck.ai peut expliquer ou générer du code, mais ne l'exécute jamais et ne permet aucun débogage interactif.
Enfin, aucun plugin, aucune marketplace d'extensions, aucune action exécutable type agent. Duck.ai reste un point d'entrée anonymisé vers des modèles, pas un environnement de travail.
À qui s'adresse Duck.ai Plus/Pro ?
Duck.ai Plus et Pro s'adressent avant tout à celles et ceux qui veulent utiliser les derniers modèles performants tout en améliorant la confidentialité de leurs échanges, sans pour autant chercher un outil souverain.
L'accès à Claude Opus 4.8 ou GPT-5.6 Sol reste un bel argument, mais pour un usage qui s'avère finalement bridé. Si nous n'attendions pas d'API ou d'outils de développement, l'absence de projets, d'une mémoire persistante sécurisée ou d'une base de connaissances est un peu dommage et risque de frustrer les utilisateurs au quotidien.
Sans ce suivi, on se tourne alors plutôt vers des usages ponctuels. Dans ce cas, difficile de justifier un abonnement annuel. En revanche, comme solution d'appoint sécurisée, Duck.ai peut s'avérer intéressant. Pour un usage au quotidien, avec un chiffrement total des échanges (médias inclus), une IA souveraine et une gestion de projets, mieux vaut se tourner vers Proton Lumo, même s'il ne dispose pas des LLM les plus performants du marché.
Duck.ai, est un service web pour dialoguer avec plusieurs modèles d’IA tiers. DuckDuckGo sert d’intermédiaire afin de retirer les informations d’identification avant d’envoyer les requêtes aux fournisseurs de modèles.
- Accès sans compte DuckDuckGo
- Chats anonymisés par DuckDuckGo
- Plusieurs modèles de pointe au choix
- Pas de gestion de projets
- IA non souveraine
- Pas de chiffrement des médias