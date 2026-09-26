On a testé Duck.ai Pro, l'IA confidentielle qui donne accès aux meilleurs modèles de Claude et ChatGPT

Duck.ai existe en version gratuite depuis mars 2025, sans compte ni inscription. L'outil permet de dialoguer de façon anonyme avec plusieurs modèles tiers. DuckDuckGo agit comme intermédiaire entre l'utilisateur et les fournisseurs (Anthropic, OpenAI, Mistral...). L'accès à des modèles plus avancés a ensuite été intégré à l'abonnement existant de DuckDuckGo, jusque-là centré sur le VPN, la suppression de données personnelles et la restauration d'identité.

DuckDuckGo a scindé cet abonnement en deux paliers. Plus, à 9,99 euros par mois, reprend l'ensemble des quatre protections déjà proposées. Pro, à 19,99 euros par mois, y ajoute un accès à des modèles plus puissants, un niveau de raisonnement supérieur et des limites d'usage doublées par rapport à Plus. Comme bien souvent, le tarif offre une réduction (de 16%) sur l'engagement annuel.

Soulignons que ni Plus ni Pro ne sont des abonnements IA au sens strict. Ce sont des forfaits de confidentialité globale, dans lesquels l'accès à des modèles avancés vient s'ajouter à un VPN sans journaux et à des outils de protection de l'identité. Difficile, donc de faire uen comparaison direte avec un ChatGPT Plus ou un Claude Pro.