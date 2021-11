Samsung S20 Ultra : le smartphone 5G chute au meilleur prix juste avant le Black Friday

On appelle photophone les smartphones qui ont d'excellents capteurs. Et il est indéniable que sur le S20 Ultra, vous avez de quoi faire des photos de très grande qualité. Et pour cause, le smartphone est équipé de trois capteurs arrières très puissants de 108 Mpx, 12 Mpx, 48 Mpx pour tourner des vidéos en 8K à 30 images/seconde.

L'écran est un Super AMOLED de 3200 x 1440 pixels, soit 6,9" avec un ratio de 20:9. La fréquence d'affichage est de 120 Hz, et ce qui est impressionnant c'est que même en activant ce mode, la batterie n'en pâtira pas. Vous avez droit à 28h d'autonomie pleine avec un usage classique et l'écran allumé en permanence en 120 Hz.

La version du S20 Ultra proposée ici est celle avec 128 Go de mémoire et surtout 12 Go de RAM pour une réactivité sans pareil. Entre ça et les 120 Hz de rafraîchissement, vous aurez l'un des smartphones les plus fluides du moment.