Samsung Galaxy A52, l'un des best-sellers de la marque à prix choc avant le Black Friday

Ce Samsung Galaxy A52 est un excellent smartphone disposant notamment d'un écran AMOLED Full HD de 6,5" d'une définition de 2400 x 1080 et d'une résolution de 402 ppi. Côté hardware, ce smartphone est équipé de l'efficiente puce Snapdragon 778 ainsi que de 6 Go de de RAM, pour des performances optimales, compatible avec la 4G.

Cette version vous propose également un stockage idéal de 128 Go, avec laquelle vous pourrez conserver les beaux clichés et autres vidéos pris avec la caméra avant de 32 MP ou, à l'arrière, le capteur principal de 64 MP ou encore l'ultra grand-angle de 12 MP. Deux autres capteurs de 5 MP chacun complètent ce produit. Filmez également en 1280 x 720 (720 p) à 240 fps et même en 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, et laissez libre cours à toutes vos idées.

Livré avec Android 11, ce smartphone propose également l'option double SIM et vous accompagnera partout grâce à sa batterie de 4500 mAh pour une autonomie avoisinant une journée. La compatibilité avec la charge rapide 25W est également prévue. Répondant à la norme IP67, il ne craindra pas plus les éclaboussures que la poussière, idéal pour vos activités sportives notamment.