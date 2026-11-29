D'après les textes relevés par Android Authority dans la version 13.9.00.12 de l'application, Samsung afficherait l'alerte à votre heure de recharge habituelle, s'il vous reste entre 20 et 30 % de batterie, téléphone débranché et mode Économie d'énergie coupé. Il a prévu un message court, « Vous avez manqué votre heure de recharge habituelle ».

Samsung pourrait aussi lire l'application d'agenda par défaut de votre téléphone pour vous prévenir avant un événement. D'autres messages annoncent ainsi « La batterie risque d'être faible pour votre réunion », suivi de l'heure du rendez-vous, avec des variantes pour un entraînement, un film ou un concert.

Pour recevoir ces alertes, vous devrez activer les suggestions personnalisées de Samsung. La marque met ensuite environ quatre semaines à apprendre vos habitudes de recharge, grâce à l'application Suggestions intelligentes, rapporte PhoneArena. Si vous fermez l'alerte, Samsung la masque pendant 24 heures, y compris quand toutes les conditions sont réunies. Alan Friedman, journaliste de PhoneArena, doute que la plupart des propriétaires de smartphone aient souvent besoin d'un tel rappel. Il pense malgré tout qu'il évitera à certains de se retrouver avec une batterie à plat au moment d'un appel important.

Selon SamMobile, ce rappel fait partie des améliorations de Now Nudge. Cette fonction Galaxy AI des Galaxy S26 vous suggère des actions selon le contenu de votre écran, l'ajout d'un rendez-vous à votre agenda par exemple. Samsung traite les données de Now Nudge sur votre téléphone, sauf si vous acceptez de les partager avec lui ou ses partenaires. Sur la capture publiée par SamMobile, la marque place l'alerte en haut des Paramètres avec un graphique de votre autonomie restante, calculée d'après votre utilisation habituelle. Elle vous indique aussi le temps d'utilisation gagné si vous activez le mode Économie d'énergie.