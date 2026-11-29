Samsung teste un rappel de recharge dans la bêta de One UI 9.5. S'il vous reste entre 20 et 30 % de batterie à l'heure où vous branchez d'habitude votre Galaxy, le géant sud-coréen pourrait vous prévenir dans les Paramètres, en tenant compte aussi des rendez-vous de votre agenda.
One UI 9.5, la prochaine version de la surcouche Android de Samsung, arrivera en version stable avec les Galaxy S27 au début de l'année prochaine. La marque a ouvert à la mi-novembre une bêta de One UI 9.5 aux propriétaires de Galaxy S26 de six pays, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais pas la France. Dans le code de l'application Batterie et maintenance de l'appareil livrée avec cette version d'essai, Android Authority a trouvé les messages d'un rappel de recharge. SamMobile a ensuite publié une capture de l'alerte.
Samsung vous alerte quand vous dépassez votre heure de recharge
D'après les textes relevés par Android Authority dans la version 13.9.00.12 de l'application, Samsung afficherait l'alerte à votre heure de recharge habituelle, s'il vous reste entre 20 et 30 % de batterie, téléphone débranché et mode Économie d'énergie coupé. Il a prévu un message court, « Vous avez manqué votre heure de recharge habituelle ».
Samsung pourrait aussi lire l'application d'agenda par défaut de votre téléphone pour vous prévenir avant un événement. D'autres messages annoncent ainsi « La batterie risque d'être faible pour votre réunion », suivi de l'heure du rendez-vous, avec des variantes pour un entraînement, un film ou un concert.
Pour recevoir ces alertes, vous devrez activer les suggestions personnalisées de Samsung. La marque met ensuite environ quatre semaines à apprendre vos habitudes de recharge, grâce à l'application Suggestions intelligentes, rapporte PhoneArena. Si vous fermez l'alerte, Samsung la masque pendant 24 heures, y compris quand toutes les conditions sont réunies. Alan Friedman, journaliste de PhoneArena, doute que la plupart des propriétaires de smartphone aient souvent besoin d'un tel rappel. Il pense malgré tout qu'il évitera à certains de se retrouver avec une batterie à plat au moment d'un appel important.
Selon SamMobile, ce rappel fait partie des améliorations de Now Nudge. Cette fonction Galaxy AI des Galaxy S26 vous suggère des actions selon le contenu de votre écran, l'ajout d'un rendez-vous à votre agenda par exemple. Samsung traite les données de Now Nudge sur votre téléphone, sauf si vous acceptez de les partager avec lui ou ses partenaires. Sur la capture publiée par SamMobile, la marque place l'alerte en haut des Paramètres avec un graphique de votre autonomie restante, calculée d'après votre utilisation habituelle. Elle vous indique aussi le temps d'utilisation gagné si vous activez le mode Économie d'énergie.
Samsung prépare une option pour envoyer votre Galaxy en réparation
SamMobile a repéré dans One UI 9.5 une seconde nouveauté liée à la batterie, l'Expédition sécurisée de la batterie. Vous l'activerez avant d'envoyer votre téléphone ou votre tablette Galaxy en réparation. Samsung décharge alors volontairement la batterie, et votre appareil peut chauffer pendant l'opération. Le géant sud-coréen vous prévient par un message, « La batterie de votre téléphone se décharge afin de préparer l'expédition ».
La limite de charge passe ensuite à 80 %, et vous ne pourrez plus la modifier. Pour SamMobile, cette option prolonge le mode Maintenance, avec lequel Samsung protège vos données personnelles quand vous confiez votre téléphone à un réparateur.
D'après le site spécialisé, les deux fonctions pourraient arriver avec la série Galaxy S27 et la version stable de One UI 9.5. Les autres Galaxy compatibles devraient les recevoir avec leur mise à jour vers One UI 9.5.