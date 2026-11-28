De dimensions identiques au HP2, il intègrerait de nouvelles fonctionnalités et s'inspirerait d'un autre capteur Samsung non officialisé, le HPA (au format 1/1,12 pouce avec prise en charge de la technologie à ultra-haute plage dynamique LOFIC). Le capteur HP6, vraisemblablement destiné aux smartphones de la marque, bénéficierait lui aussi de la technologie LOFIC et atteindrait un niveau de performance équivalent à celui du HPA.