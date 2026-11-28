Samsung amputerait son Galaxy S27 Ultra de certains accessoires au niveau de l'appareil photo. Un capteur pourrait disparaître, mais la cure d'allègement pour aller encore plus loin.
Le prochain smartphone de Samsung, le Galaxy S27 Ultra, pourrait faire un bond majeur en photo, surtout de nuit. Les dernières fuites révélées par le leaker Ice Universe, annoncent des améliorations solides sur le capteur principal, surtout pour les photos de nuit.
Un appareil photo allégé
D'après les informations citées, le Samsung Galaxy S27 Ultra ne proposerait que trois capteurs au dos, en retirant le téléobjectif 3x des versions précédentes. Le leaker indique même que Samsung pourrait retirer son module d'autofocus laser, qui servait à verrouiller rapidement la mise au point sur des sujets proches, dans des situations de faible luminosité ambiante.
L'appareil photo intégrerait néanmoins des améliorations techniques. Les clichés capturés en basse lumière offriraient davantage de luminosité et de détails, accompagnés de progrès en vidéo. Ice Universe avait déjà avancé en septembre que ce module offrirait une réduction du bruit numérique dans les zones sombres et une restitution plus nette que la génération précédente, évitant notamment la surexposition des petites sources lumineuses.
- Qualité de l'écran
- Filtre de confidentialité intégré à l'écran
- Performances globales
Un nouveau capteur pour le S27 Ultra
Côté technique, le modèle précédent, le Galaxy S26 Ultra, dispose d'un capteur ISOCELL HP2 de 200 mégapixels avec une ouverture f/1,4. Les résultats en basse lumière sont très convenables, face à l'iPhone 17 Pro. Cependant, le S26 Ultra n'a rien révolutionné. Le Galaxy S27 Ultra pourrait toutefois changer la donne. Il pourrait être doté du capteur ISOCELL HP6 (S5KHP6).
De dimensions identiques au HP2, il intègrerait de nouvelles fonctionnalités et s'inspirerait d'un autre capteur Samsung non officialisé, le HPA (au format 1/1,12 pouce avec prise en charge de la technologie à ultra-haute plage dynamique LOFIC). Le capteur HP6, vraisemblablement destiné aux smartphones de la marque, bénéficierait lui aussi de la technologie LOFIC et atteindrait un niveau de performance équivalent à celui du HPA.
Le lancement du Galaxy S27 Ultra est attendu pour le début de l'année 2027.