Alors que One UI 9.0 n’est pas encore disponible en version stable pour la majorité des smartphones Galaxy, Samsung prépare déjà la prochaine évolution de son interface : One UI 9.5. Une nouvelle fuite dévoile plusieurs changements de design et de nouvelles fonctions qui pourraient accompagner cette future version.
Après de premières informations évoquant notamment l’arrivée d’un verrouillage des applications et une interface inspirée du Liquid Glass d'Apple, une nouvelle fuite publiée par le leaker Fahad Ali Javed apporte davantage de détails sur les changements en préparation. Cette fois, Samsung semble avoir travaillé sur plusieurs éléments de l’interface, des animations de l’écran d’accueil à l’application Appareil photo, en passant par le lecteur d’empreintes.
One UI 9.5 fluidifie les animations et renouvelle certains éléments visuels
La première nouveauté concerne l’écran d’accueil. Les animations seraient désormais plus fluides par défaut, sans nécessiter de réglages supplémentaires via le module Home Up de Good Lock. Samsung aurait également revu l’apparence de l’indicateur utilisé lors de l’enregistrement d’une empreinte digitale.
L’application Appareil photo devrait elle aussi bénéficier de plusieurs ajustements. Lorsqu’un utilisateur ouvrira le sous-menu associé à l’un des réglages rapides, celui-ci apparaîtra dorénavant sous la forme d’une superposition au-dessus du viseur. Les différentes options des commandes rapides et des menus associés seront par ailleurs entourées de conteneurs circulaires.
Certains éléments de l’interface adopteront qui plus est une teinte dorée, donnant à cette version de One UI une apparence différente de celle actuellement proposée par Samsung.
De nouvelles fonctions pourraient arriver sur davantage de Galaxy
La fuite révèle aussi la présence des nouvelles barres Finder et Google Search sur l’écran d’accueil. Ces éléments avaient été introduits avec les Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra. Leur apparition dans cette version de One UI 9.5 laisse donc fortement entendre qu’ils pourraient être proposés sur d’autres appareils Galaxy.
Une autre nouveauté concerne cette fois l’utilisation d’un smartphone avec un ordinateur Windows. La firme coréenne travaillerait sur une fonction native permettant de reproduire l’affichage d’une application Galaxy directement sur un ordinateur portable Windows. Son fonctionnement nécessiterait toutefois que le téléphone et le PC soient connectés au même compte Samsung.
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