La première nouveauté concerne l’écran d’accueil. Les animations seraient désormais plus fluides par défaut, sans nécessiter de réglages supplémentaires via le module Home Up de Good Lock. Samsung aurait également revu l’apparence de l’indicateur utilisé lors de l’enregistrement d’une empreinte digitale.

L’application Appareil photo devrait elle aussi bénéficier de plusieurs ajustements. Lorsqu’un utilisateur ouvrira le sous-menu associé à l’un des réglages rapides, celui-ci apparaîtra dorénavant sous la forme d’une superposition au-dessus du viseur. Les différentes options des commandes rapides et des menus associés seront par ailleurs entourées de conteneurs circulaires.

Certains éléments de l’interface adopteront qui plus est une teinte dorée, donnant à cette version de One UI une apparence différente de celle actuellement proposée par Samsung.