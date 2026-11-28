Pendant la séquestration, les agresseurs ont ligoté la mère et les enfants, selon une source proche du dossier citée par Le Maine Libre. Toute la famille est sortie traumatisée de ces 40 minutes. Dans les jours suivants, les gendarmes ont multiplié les patrouilles et interrogé le voisinage. « Il y a beaucoup de forces de l'ordre dans notre commune, plein d'habitants sont questionnés au quotidien », racontait alors le maire, Joël Le Bolu, qui est allé voir la famille quelques jours après les faits, puis l'a reçue le 16 janvier.

L'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie d'Angers et à l'Unité nationale de police judiciaire (UNPJ), un service de la gendarmerie nationale créé en septembre 2025. Le Pnaco s'est saisi de faits d'arrestation, d'enlèvement ou de séquestration en bande organisée, et les enquêteurs travaillent aussi sur des soupçons d'extorsion et de blanchiment, toujours en bande organisée. Fin janvier, une information judiciaire a été ouverte au tribunal judiciaire de Paris, et des juges d'instruction spécialisés ont pris le relais du parquet.

Le 9 janvier, au lendemain de l'agression sarthoise, à Saint-Léger-sous-Cholet, dans le Maine-et-Loire, des ravisseurs ont enlevé chez lui au lever du jour un homme de 43 ans pour ses cryptomonnaies. Ils l'ont relâché dans la matinée près de Nantes.