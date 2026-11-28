Sept personnes, dont un Sarthois, ont été placées en garde à vue mardi dans l'enquête sur la séquestration d'une famille de La Chapelle-Saint-Aubin, près du Mans. Le 8 janvier, cinq hommes avaient retenu chez eux le couple et ses trois enfants pendant 40 minutes pour obtenir un code d'accès à des cryptomonnaies.
Au moins deux hommes ont été déférés vendredi en vue d'une mise en examen, a indiqué au Maine Libre Jordan Abedi, secrétaire général du parquet national anticriminalité organisée (Pnaco). Ce parquet spécialisé dans les grands réseaux criminels, doté de seize magistrats, est entré en fonction en janvier à Paris, et il s'est saisi du dossier sarthois quelques jours après les faits. Mais le montant du préjudice est encore inconnu.
Quarante minutes de séquestration pour un code d'accès aux cryptomonnaies
Pendant la séquestration, les agresseurs ont ligoté la mère et les enfants, selon une source proche du dossier citée par Le Maine Libre. Toute la famille est sortie traumatisée de ces 40 minutes. Dans les jours suivants, les gendarmes ont multiplié les patrouilles et interrogé le voisinage. « Il y a beaucoup de forces de l'ordre dans notre commune, plein d'habitants sont questionnés au quotidien », racontait alors le maire, Joël Le Bolu, qui est allé voir la famille quelques jours après les faits, puis l'a reçue le 16 janvier.
L'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie d'Angers et à l'Unité nationale de police judiciaire (UNPJ), un service de la gendarmerie nationale créé en septembre 2025. Le Pnaco s'est saisi de faits d'arrestation, d'enlèvement ou de séquestration en bande organisée, et les enquêteurs travaillent aussi sur des soupçons d'extorsion et de blanchiment, toujours en bande organisée. Fin janvier, une information judiciaire a été ouverte au tribunal judiciaire de Paris, et des juges d'instruction spécialisés ont pris le relais du parquet.
Le 9 janvier, au lendemain de l'agression sarthoise, à Saint-Léger-sous-Cholet, dans le Maine-et-Loire, des ravisseurs ont enlevé chez lui au lever du jour un homme de 43 ans pour ses cryptomonnaies. Ils l'ont relâché dans la matinée près de Nantes.
Le Pnaco a recensé 135 enlèvements liés aux cryptomonnaies depuis 2023
Quatre mois après sa création, le parquet anticriminalité organisée a dressé un premier bilan de ces affaires. Selon Vanessa Perrée, la procureure à sa tête, les forces de l'ordre ont recensé 135 enlèvements et séquestrations liés aux cryptoactifs depuis 2023. Le parquet a dénombré 18 cas en 2024 et 67 en 2025, puis 47 sur les seuls quatre premiers mois de 2026. En avril, 88 personnes, dont plus de dix mineurs, avaient été mises en examen dans douze dossiers, et 75 d'entre elles étaient en détention provisoire. La magistrate évoquait dans son communiqué un « volume significatif de mis en cause ».
Sur les huit premiers mois de 2026, le Pnaco a compté plus de 70 cas. En mars, au Chesnay, dans les Yvelines, trois hommes ont menacé une femme avec un couteau pour obtenir une rançon, et son conjoint leur a versé environ 900 000 euros en bitcoins. Dans cette enquête pour séquestration et vol en bande organisée, un suspect a été interpellé à Blois, puis mis en examen et placé en détention provisoire.