On vous rapportait aussi qu'Een janvier 2025, le cofondateur de Ledger David Balland a été enlevé, puis retrouvé sain et sauf après l'intervention du GIGN. Ses ravisseurs avaient réclamé une rançon en cryptomonnaies. Selon Cybermalveillance.gouv.fr, des violations de données personnelles ont été recensées chez plusieurs prestataires de crypto-actifs. Les données dérobées incluent l'identité des victimes, leurs coordonnées et le montant de leurs avoirs en cryptomonnaies. À partir de ces données, les malfaiteurs identifient des cibles solvables, puis les localisent physiquement.

Cybermalveillance.gouv.fr recommande de vérifier l'identité de tout correspondant en le recontactant par une voie officielle et de conserver toute preuve d'échange suspect, mais l'organisme ne publie pas de recommandations spécifiques sur le stockage discret des cryptomonnaies ou la sécurité physique de leurs détenteurs.

Selon Le Journal du Coin, qui cite le Parquet national anticriminalité organisée, plus de 70 enlèvements et séquestrations liés aux cryptomonnaies ont eu lieu en France sur les huit premiers mois de 2026. À Évry, le juge d'instruction poursuit son enquête, sans qu'une date de procès ait été fixée.

