Les attaques contre les propriétaires de bitcoins ne sont plus rares en France. Et c'est encore arrivé en ce début de semaine dans les Yvelines.
Le Bitcoin est aujourd'hui devenu un actif assez démocratisé, avec des plateformes qui se mettent en conformité avec une législation de plus en plus robuste, voire presque intrusive dans le cas de l'Union européenne. Autant dire qu'il existe un certain nombre de personnes dans notre pays qui possèdent des sommes conséquentes en cryptomonnaies, sommes qui peuvent attirer les esprits criminels.
Un couple de sexagénaires victime de home jacking pour dérober des bitcoins
Ce lundi 9 mars en début de matinée, trois personnes se sont présentées à un couple habitant la commune de Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), en se faisant passer pour des policiers. Une fois à l'intérieur, ils ont commencé à molester la propriétaire, puis à la menacer devant son époux afin que ce dernier exécute leur demande.
Et celle-ci était simple : qu'il transfère ses avoirs en cryptomonnaies. Plus exactement, les bitcoins qui étaient en sa possession. Cette opération, effectuée avec un quatrième complice constamment au téléphone, leur a ainsi persuader de récupérer une somme de près de 900 000 euros en Bitcoin. Ils ont ensuite ligoté le couple, puis leur téléphone, et rapidement fui dans une fourgonnette blanche.
Des faits qui se multiplient ces derniers mois
Le crime aura ainsi été rapide, et très efficace. Une fois libéré, l'époux s'est précipité chez ses voisins pour contacter les forces de l'ordre. Une enquête est maintenant ouverte, et va être menée par la brigade de répression du banditisme, pour séquestration en bande organisée et extorsion avec arme.
Cette triste histoire marque d'autant plus qu'elle est loin d'être un fait isolé dans notre pays. Ces derniers mois, plusieurs cas de séquestration pour dérober des bitcoins ont ainsi été enregistrés en France. En janvier dernier, une famille avait été été attaquée chez elle à Verneuil-sur-Seine (Yvelines) pour les mêmes raisons, et le mois précédent, c'est un couple de la région de la Rochelle (Charente-Maritime) qui a été séquestré avant de se faire extorquer environ 8 millions d'euros en cryptomonnaies.