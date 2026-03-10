Ce lundi 9 mars en début de matinée, trois personnes se sont présentées à un couple habitant la commune de Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), en se faisant passer pour des policiers. Une fois à l'intérieur, ils ont commencé à molester la propriétaire, puis à la menacer devant son époux afin que ce dernier exécute leur demande.

Et celle-ci était simple : qu'il transfère ses avoirs en cryptomonnaies. Plus exactement, les bitcoins qui étaient en sa possession. Cette opération, effectuée avec un quatrième complice constamment au téléphone, leur a ainsi persuader de récupérer une somme de près de 900 000 euros en Bitcoin. Ils ont ensuite ligoté le couple, puis leur téléphone, et rapidement fui dans une fourgonnette blanche.