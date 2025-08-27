C'est une photo glaçante envoyée depuis la France jusqu'en Algérie qui a déclenché l'alerte mardi soir. Dans la nuit de mardi à mercredi justement, Alexandre, 35 ans, a vécu un cauchemar digne d'un thriller. L'ancien trader crypto, notamment spécialisé dans le Bitcoin, s'est retrouvé séquestré, ligoté avec les mains liées et photographié à genoux par ses ravisseurs, qui réclamaient une rançon. Une affaire qui rappelle que le monde des cryptomonnaies attire toujours les convoitises les plus sombres.