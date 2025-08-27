Un ancien trader spécialisé en cryptomonnaies a été kidnappé entre Paris et Saint-Germain-en-Laye cette nuit, avant d'être relâché. Les ravisseurs exigeaient une rançon de 10 000 euros pour libérer leur victime.
C'est une photo glaçante envoyée depuis la France jusqu'en Algérie qui a déclenché l'alerte mardi soir. Dans la nuit de mardi à mercredi justement, Alexandre, 35 ans, a vécu un cauchemar digne d'un thriller. L'ancien trader crypto, notamment spécialisé dans le Bitcoin, s'est retrouvé séquestré, ligoté avec les mains liées et photographié à genoux par ses ravisseurs, qui réclamaient une rançon. Une affaire qui rappelle que le monde des cryptomonnaies attire toujours les convoitises les plus sombres.
Un trentenaire spécialisé en Bitcoin séquestré pour une rançon
C'est à 23 heures mardi qu'un correspondant basé en Algérie a contacté le commissariat de Saint-Germain-en-Laye, en région Île-de-France. Il venait de recevoir une image choquante accompagnée d'une demande de rançon concernant son ami français, nous apprend Le Parisien. Les malfaiteurs ont choisi de contacter un proche d'Alexandre vivant à l'étranger pour réclamer la rançon, d'un montant de 10 000 euros, une technique qui complique l'intervention des autorités.
La géolocalisation du portable d'Alexandre a permis aux enquêteurs de le situer dans le dixième arrondissement de Paris. Sa conjointe, contactée dans la foulée, a confirmé qu'il avait quitté leur foyer à 11 heures mardi pour rejoindre son lieu de travail, expliquant alors son historique professionnel dans les cryptomonnaies.
Le dénouement est intervenu aux alentours de 4 heures mercredi matin. Les policiers postés devant son domicile ont vu Alexandre revenir seul, marchant difficilement, le visage marqué par les coups. Transporté au commissariat puis examiné par les secours, il a décrit des violences extrêmes, notamment une strangulation qui l'a fait perdre connaissance.
La police scientifique sur les traces des ravisseurs de cryptomonnaies
Les techniciens de l'identité judiciaire ont collecté tous les éléments susceptibles d'identifier les agresseurs, à savoir ADN, empreintes et fibres textiles. Les enquêteurs devront maintenant démêler le vrai du faux dans cette affaire où le profil crypto de la victime constitue manifestement un élément central du dossier criminel.
Cette agression, assez brutale, rappelle que les personnes associées aux cryptomonnaies deviennent des cibles privilégiées. Contrairement aux comptes bancaires traditionnels, les portefeuilles numériques peuvent contenir des sommes importantes accessibles rapidement, ce qui attise les convoitises criminelles dans un secteur encore mal protégé juridiquement.
L'enquête devra établir précisément le déroulement des faits et identifier les auteurs de cette séquestration. Les autorités restent prudentes et vérifient méthodiquement chaque élément du récit d'Alexandre. L'affaire pourrait bien n'être que la partie émergée d'un phénomène criminel en expansion dans le sillage de l'essor des cryptomonnaies.