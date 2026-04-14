Lorqu'on évoque les cryptomonnaies, on pense souvent à une attaque informatique ou un piratage de portefeuille. Ici, il s'agit en fait d'une « simple » demande de rançon en actifs numériques, sans intrusion technique. Les ravisseurs ont donc privilégié la violence de l'enlèvement contre rançon, car ils n’avaient aucun moyen d’accéder eux‑mêmes au portefeuille du père.

Les équipes du GIGN rappellent dans leur communication officielle que leurs unités interviennent régulièrement dans des affaires d’enlèvement avec rançon, y compris lorsque les criminels réclament des codes d’accès à un portefeuille numérique. Les groupes spécialisés du ministère de l’Intérieur constatent que certains délinquants préfèrent exercer une pression directe sur les proches d’un épargnant plutôt que de tenter un piratage complexe.

Dans plusieurs dossiers récents, des criminels ont surveillé des familles, ont évalué le niveau de fortune supposé d’un parent et ont misé sur la rapidité d’un transfert de jetons numériques pour obtenir de l’argent avant toute intervention policière. Les magistrats du parquet ont retenu dans cette affaire des qualifications d’extorsion et de séquestration en bande organisée, ce qui correspond à la méthode employée par les ravisseurs.