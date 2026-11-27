SAP confirme avoir subi une cyberattaque visant son code source sur GitHub. Des pirates auraient volé des jetons d'authentification d'employés, peut-être avec l'aide d'une IA. Le géant allemand dit ne voir aucun signe d'accès aux données clients.
Le piratage de SAP, révélé jeudi soir par Der Spiegel, porte en interne le nom de code « Project Granite ». D'après un initié, les cybercriminels se sont servis de jetons d'authentification volés à des salariés pour manipuler et copier du code source du groupe sur GitHub. Le géant allemand du logiciel d'entreprise, qui fait tourner la comptabilité, la paie ou la logistique d'une bonne partie des grandes entreprises de la planète, assure ne voir aucun signe d'accès non autorisé aux données de ses clients. Mais le scénario décrit par nos confrères d'outre-Rhin ressemble fort à une vague d'attaques dopées à l'intelligence artificielle, qui inquiète les autorités locales.
Project Granite, l'affaire que SAP voulait garder pour lui
C'est une note adressée aux salariés qui a mis l'affaire sur la place publique. SAP explique avoir repéré des « activités suspectes » et pris sans attendre des mesures pour protéger ses environnements et ses clients. Depuis plusieurs jours, cet « incident de sécurité actif » agite sérieusement les couloirs de l'entreprise. Sur la nature exacte de l'attaque, on ne sait rien. Elle est en revanche très claire sur un point, qui est que rien ne doit sortir de l'entreprise. Mais c'est raté.
Selon une personne au fait du dossier, citée par l'hebdomadaire Der Spiegel, les pirates ont dérobé des jetons d'authentification appartenant à des employés. Ces petits sésames numériques permettent à un développeur d'accéder à ses outils sans avoir à saisir ses identifiants à chaque connexion. Volés, ils ouvrent exactement les mêmes portes. Les attaquants s'en seraient servis pour modifier et copier du code source de SAP sur GitHub. Sur cette plateforme, les programmeurs du monde entier déposent et retravaillent leur code à plusieurs. SAP, comme beaucoup d'autres, y publie en accès libre le code de nombreux produits et projets open source, ainsi que des outils pour développeurs et des applications d'exemple.
SAP a confirmé l'attaque sans répondre aux questions détaillées. Le groupe dit avoir pris immédiatement les mesures nécessaires pour protéger ses clients et garantir la sécurité de ses services. Il ne relève toujours aucun signe d'accès non autorisé à leurs données métier. En interne, la consigne était de ne surtout pas alerter les clients tant que rien n'indique qu'ils sont concernés, on le rappelle. Car un tel butin, c'est un peu plus qu'une brouille. Un code source copié peut aider à dénicher des failles, et un code modifié peut, en théorie, cacher une porte dérobée. On ignore à ce stade si des dépôts privés ont été touchés.
Derrière la cyberattaque, l'ombre d'une IA bien trop efficace
Des sources internes affirment que les assaillants auraient visé les comptes de SAP sur GitHub, peut-être à l'aide d'une IA agentique, capable d'enchaîner seule les étapes d'une intrusion. Au début du mois de novembre, Microsoft signalait justement des attaques où des pirates se servaient d'un outil d'IA, ARTEX, pour fouiller automatiquement le code public de GitHub à la recherche d'identifiants. Avec les clés ainsi trouvées, ils pouvaient entrer dans des systèmes cloud et en extraire des données. Dans un cas observé par Microsoft, il leur a fallu cinq minutes.
SAP n'est seul sur la liste, loin de là ! Plusieurs incidents récents sont soupçonnés d'avoir suivi ce type d'attaque automatisée. On pense notamment à la Commission européenne, perturbée pendant dix jours par une intrusion qui aurait mobilisé ARTEX, aux institutions financières sud-coréennes ou encore à la CIA. Le 13 novembre, le FBI avait d'ailleurs publié une alerte sur ce logiciel. Avec lui, certains pirates sont passés en moins de trois heures du premier repérage à un accès privilégié.
Jeudi après-midi, quelques heures avant les révélations du Spiegel, le BSI, l'agence fédérale allemande de cybersécurité, a estimé que la menace s'aggravait à nouveau nettement. Des boîtes à outils comme ARTEX peuvent orchestrer des agents IA, sur le modèle de leur choix, y compris des modèles ouverts téléchargeables par tous, et attaquer des cibles en grande partie seules. Sa présidente, Claudia Plattner, prévient qu'il faudra peut-être se préparer à une « avalanche » d'attaques si des cyberattaques autonomes deviennent disponibles à prix cassé. Interrogé jeudi soir sur SAP, le BSI ne commente pas les incidents chez des tiers. Ce n'est en tout cas pas la première fois que le groupe est visé, puisque fin avril, quatre de ses paquets npm avaient été piégés par le ver Mini Shai-Hulud.