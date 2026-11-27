Jeudi après-midi, quelques heures avant les révélations du Spiegel, le BSI, l'agence fédérale allemande de cybersécurité, a estimé que la menace s'aggravait à nouveau nettement. Des boîtes à outils comme ARTEX peuvent orchestrer des agents IA, sur le modèle de leur choix, y compris des modèles ouverts téléchargeables par tous, et attaquer des cibles en grande partie seules. Sa présidente, Claudia Plattner, prévient qu'il faudra peut-être se préparer à une « avalanche » d'attaques si des cyberattaques autonomes deviennent disponibles à prix cassé. Interrogé jeudi soir sur SAP, le BSI ne commente pas les incidents chez des tiers. Ce n'est en tout cas pas la première fois que le groupe est visé, puisque fin avril, quatre de ses paquets npm avaient été piégés par le ver Mini Shai-Hulud.