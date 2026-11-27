Sur Temu, une réduction affichée devra correspondre à une vraie baisse de prix, et la plateforme passera chaque avis au crible d'un détecteur de faux avant de le publier. Le géant chinois de la vente en ligne a pris ces engagements auprès des autorités européennes de protection des consommateurs, qui les ont acceptés.
Ces autorités nationales travaillent ensemble au sein du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, le réseau CPC, dont la DGCCRF est le point de contact en France. Avec la Commission européenne, elles avaient reproché à Temu, en novembre 2024, une longue série de pratiques contraires au droit européen, parmi lesquelles les fausses remises et la vente sous pression. Les autorités belges, allemandes et irlandaises ont mené l'enquête. Selon Bruxelles, c'est l'action du réseau CPC qui a porté sur le plus grand nombre de griefs. Au fil des échanges, Temu a modifié les versions européennes de son site et de son application, et promet d'appliquer ces règles à tous ses futurs sites et applications.
Temu s'engage à afficher de vraies remises et des avis vérifiés
Sur les prix, Temu devra faire la différence entre une véritable remise, quand le prix a réellement baissé, et une simple comparaison avec un prix de référence général. La plateforme indiquera aussi clairement les taxes et les frais à payer.
Côté avis, vous pourrez signaler facilement un avis douteux, et Temu expliquera comment elle calcule ses notes en étoiles et comment vous pouvez trier les commentaires.
La plateforme retire de sa page d'accueil et de ses listes de produits les messages du type « presque épuisé », qui vous pressent d'acheter. Elle supprime la gamification forcée, ces jeux de type « spin the wheel » que vous deviez lancer pour accéder à la boutique, de toutes les versions européennes de son site, de son application et de ses publicités.
Au moment de valider votre panier, vous trouverez un bouton « commander et payer ». Selon la Commission, vous pouviez jusqu'ici passer commande sur Temu sans comprendre clairement que vous vous engagiez à payer.
Si vous renvoyez un article, Temu s'engage à vous rembourser sous quatorze jours et met à votre disposition un formulaire de rétractation dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Vous pourrez joindre son service client par téléphone ou par un chatbot dans ces langues.
« Les engagements de Temu constituent une étape importante pour faire en sorte que les consommateurs puissent effectuer leurs achats en ligne en toute confiance », a salué Michael McGrath, commissaire européen chargé de la protection des consommateurs. « Nous sommes heureux d'être parvenus à un accord avec la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs », s'est félicité un porte-parole de Temu auprès d'Euronews.
Les autorités nationales vont surveiller le respect de ces engagements dans l'Union européenne et l'Espace économique européen. Si Temu manque à sa parole, elles pourront lui infliger des amendes jusqu'à 4 % de son chiffre d'affaires annuel, voire davantage, dans les pays concernés. « Nous continuerons à surveiller de près la conformité de Temu pour nous assurer que ces engagements apportent des améliorations durables aux consommateurs », prévient le commissaire. Le 11 novembre, la Commission a proposé de réviser le règlement CPC, qui organise cette coopération entre autorités nationales, pour la renforcer et accorder des pouvoirs plus larges d'enquête directe et de sanction dans les affaires de grande ampleur.
Temu risque encore une amende pour les produits dangereux vendus sur sa plateforme
La sécurité des produits vendus sur Temu relève d'une autre procédure, ouverte par la Commission au titre du règlement sur les services numériques, le DSA. En mai, Bruxelles a infligé à la plateforme une amende de 200 millions d'euros pour avoir mal évalué le risque de vente de produits illégaux. Les enquêteurs de la Commission avaient trouvé sur Temu des jouets pour bébés dangereux et des chargeurs défectueux. La Commission a ensuite accepté le plan d'action présenté par Temu pour corriger ce manquement.
Le 17 novembre, Bruxelles a conclu à titre préliminaire que Temu manquait à son obligation de prendre des mesures efficaces contre la vente de produits illégaux ou dangereux. La Commission pointe des contrôles inefficaces de la conformité des produits et une modération trop faible des annonces. Elle estime aussi inefficace le système de sanctions de la plateforme contre les vendeurs. Temu a dit son désaccord avec ces conclusions à l'AFP. Si la Commission les confirme, la plateforme risque une amende jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires annuel mondial. En juillet, la Commission avait reproché à AliExpress, autre plateforme chinoise, de laisser actives des boutiques de produits illégaux après les avoir pénalisées, et lui avait infligé une amende de 550 millions d'euros.