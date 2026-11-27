Sur les prix, Temu devra faire la différence entre une véritable remise, quand le prix a réellement baissé, et une simple comparaison avec un prix de référence général. La plateforme indiquera aussi clairement les taxes et les frais à payer.

Côté avis, vous pourrez signaler facilement un avis douteux, et Temu expliquera comment elle calcule ses notes en étoiles et comment vous pouvez trier les commentaires.

La plateforme retire de sa page d'accueil et de ses listes de produits les messages du type « presque épuisé », qui vous pressent d'acheter. Elle supprime la gamification forcée, ces jeux de type « spin the wheel » que vous deviez lancer pour accéder à la boutique, de toutes les versions européennes de son site, de son application et de ses publicités.

Au moment de valider votre panier, vous trouverez un bouton « commander et payer ». Selon la Commission, vous pouviez jusqu'ici passer commande sur Temu sans comprendre clairement que vous vous engagiez à payer.

Si vous renvoyez un article, Temu s'engage à vous rembourser sous quatorze jours et met à votre disposition un formulaire de rétractation dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Vous pourrez joindre son service client par téléphone ou par un chatbot dans ces langues.

« Les engagements de Temu constituent une étape importante pour faire en sorte que les consommateurs puissent effectuer leurs achats en ligne en toute confiance », a salué Michael McGrath, commissaire européen chargé de la protection des consommateurs. « Nous sommes heureux d'être parvenus à un accord avec la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs », s'est félicité un porte-parole de Temu auprès d'Euronews.

Les autorités nationales vont surveiller le respect de ces engagements dans l'Union européenne et l'Espace économique européen. Si Temu manque à sa parole, elles pourront lui infliger des amendes jusqu'à 4 % de son chiffre d'affaires annuel, voire davantage, dans les pays concernés. « Nous continuerons à surveiller de près la conformité de Temu pour nous assurer que ces engagements apportent des améliorations durables aux consommateurs », prévient le commissaire. Le 11 novembre, la Commission a proposé de réviser le règlement CPC, qui organise cette coopération entre autorités nationales, pour la renforcer et accorder des pouvoirs plus larges d'enquête directe et de sanction dans les affaires de grande ampleur.