Vous arriverez au bout de votre quota Codex 40 % plus vite avec GPT-6.2 Astra et 25 % plus vite avec Sol que la semaine dernière, après la correction d'une erreur de facturation par OpenAI. Pour se faire pardonner, la start-up de Sam Altman offre une réinitialisation de quota supplémentaire aux abonnés Go, Plus, Pro et Business.
Au lancement de GPT-6.2 Astra et Sol, le 17 novembre, OpenAI promettait que Sol vous laisserait accomplir davantage de tâches avec votre abonnement payant. Mais depuis cette sortie, OpenAI décomptait trop peu l'utilisation des deux modèles chez la plupart des abonnés, à la suite d'une erreur de facturation reconnue par Thibault Sottiaux, responsable de Codex, l'agent de programmation de la start-up. Un abonné Pro raconte, sur le forum des développeurs d'OpenAI, avoir dépensé avec Astra près de 20 points de son quota hebdomadaire ce jeudi, contre une dizaine mercredi.
OpenAI décomptait trop peu GPT-6.2 dans Codex depuis son lancement
« Nous avons commis une erreur de facturation au lancement de GPT-6.2 », admet Thibault Sottiaux. OpenAI avait d'abord prévenu ses abonnés par un courriel intitulé « An update to Codex usage ». D'après un abonné, qui a recopié ce message sur le forum, OpenAI annonçait que certaines requêtes d'Astra et de Sol, mode Ultrafast compris, entameraient votre quota plus vite. Dans un second e-mail, la start-up donnait enfin les pourcentages et parlait d'une erreur de facturation.
Le prix des abonnements et des crédits achetés est inchangé, et le créateur de ChatGPT promet de ne rien vous facturer pour votre utilisation passée. OpenAI a laissé tel quel le décompte des autres modèles, dont GPT-6 Astra et GPT-6.1 Sol. Et selon Thibault Sottiaux, GPT-6.2 Astra et Sol devraient toujours vous donner plus d'utilisation que GPT-6 Astra et GPT-6.1 Sol.
Sur le forum, plusieurs abonnés voient dans cette correction une hausse de prix déguisée. « Shrinkflation ! », lance l'un d'eux. Un autre reproche à OpenAI un calcul trop opaque pour savoir s'il s'agit d'un bug corrigé ou d'un changement de tarif. Pour lui, payer autant pour moins de service revient à payer plus cher, et il demande depuis quand l'erreur courait et si OpenAI a un jour publié les taux prévus.
OpenAI vous offre une réinitialisation de quota à garder pour plus tard
« Nous sommes désolés d'avoir mal géré cela », a écrit sur X Vaibhav Srivastav, chargé de l'expérience des développeurs chez OpenAI. Il assure que la réinitialisation promise est active pour tous les abonnés Go, Plus, Pro et Business.
Vous pouvez garder cette réinitialisation sur votre compte jusqu'à son expiration, et la déclencher quand vous le voulez. D'après la page d'aide d'OpenAI, une réinitialisation complète remet à zéro vos deux compteurs Codex, celui de la fenêtre de cinq heures et celui de la semaine. Il s'agit d'un bonus ponctuel, et votre forfait garde ensuite ses limites habituelles. Le seul problème, c'est qu'on ignore encore la date d'expiration de ce bonus, d'après l'abonné du forum.
OpenAI a multiplié ces remises à zéro depuis l'été, avec notamment une réinitialisation immédiate des compteurs en juillet. Et dès décembre, ChatGPT, Work et Codex partageront un seul quota, calculé en tokens pour les abonnés Plus, Pro et Business. Seule la discussion rapide Instant chat sera décomptée à part.