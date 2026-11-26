« Nous avons commis une erreur de facturation au lancement de GPT-6.2 », admet Thibault Sottiaux. OpenAI avait d'abord prévenu ses abonnés par un courriel intitulé « An update to Codex usage ». D'après un abonné, qui a recopié ce message sur le forum, OpenAI annonçait que certaines requêtes d'Astra et de Sol, mode Ultrafast compris, entameraient votre quota plus vite. Dans un second e-mail, la start-up donnait enfin les pourcentages et parlait d'une erreur de facturation.

Le prix des abonnements et des crédits achetés est inchangé, et le créateur de ChatGPT promet de ne rien vous facturer pour votre utilisation passée. OpenAI a laissé tel quel le décompte des autres modèles, dont GPT-6 Astra et GPT-6.1 Sol. Et selon Thibault Sottiaux, GPT-6.2 Astra et Sol devraient toujours vous donner plus d'utilisation que GPT-6 Astra et GPT-6.1 Sol.

Sur le forum, plusieurs abonnés voient dans cette correction une hausse de prix déguisée. « Shrinkflation ! », lance l'un d'eux. Un autre reproche à OpenAI un calcul trop opaque pour savoir s'il s'agit d'un bug corrigé ou d'un changement de tarif. Pour lui, payer autant pour moins de service revient à payer plus cher, et il demande depuis quand l'erreur courait et si OpenAI a un jour publié les taux prévus.