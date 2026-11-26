Jusqu'ici, les outils Work et Codex, conçus pour des tâches allant de la création de présentations au développement d'applications, partageaient déjà un plafond commun. Les conversations classiques sur ChatGPT avaient toutefois leur propre quota. Il était donc possible d'épuiser son quota Codex en développant une application, tout en conservant la possibilité d'utiliser les modèles « Thinking » de ChatGPT pour échanger des idées ou résoudre des problèmes complexes.