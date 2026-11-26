Vous utilisez ChatGPT, Codex et Work ? Les limites d'utilisation vont bientôt être fusionnées. Si vous voulez discuter avec ChatGPT, il va falloir faire attention à votre consommation de tokens. OpenAI se veut toutefois rassurant.
OpenAI va modifier la gestion des quotas pour ses abonnements payants Plus, Pro et Business. Dès décembre, les outils ChatGPT, Work et Codex partageront une limite d'usage unique. En plus de ça, OpenAI va lâcher le décompte par message, au profit d'une mesure basée sur la consommation de tokens.
Une fusion de Chat et Work
OpenAI a annoncé vouloir fusionner Chat et Work. Sur X, Thibault Sottiaux, d'OpenAI, a annoncé le déploiement progressif de cette expérience combinée auprès d'un petit groupe d'utilisateurs ayant souscrit à l'abonnement Pro, avant de généraliser la fusion.
Certains utilisateurs pourraient d'ailleurs voir ces changements s'appliquer avant le mois de décembre, le temps pour l'entreprise de recueillir des retours.
Codex et Work partageaient déjà leurs limites
Jusqu'ici, les outils Work et Codex, conçus pour des tâches allant de la création de présentations au développement d'applications, partageaient déjà un plafond commun. Les conversations classiques sur ChatGPT avaient toutefois leur propre quota. Il était donc possible d'épuiser son quota Codex en développant une application, tout en conservant la possibilité d'utiliser les modèles « Thinking » de ChatGPT pour échanger des idées ou résoudre des problèmes complexes.
Mais à partir de décembre, le quota devient global. Passer des heures à programmer sur Codex réduira ainsi la capacité à utiliser ChatGPT pour des tâches exigeantes, comme la recherche approfondie.
Dans le même sens, un usage intensif de ChatGPT grignotera des tokens d'utilisation pour Codex ou Work.
- Assistant IA extrêmement polyvalent
- Fonctionnalités gratuites nombreuses
- Automatisation de tâches complexes
La fonction de discussion instantanée « Instant chat » fera toutefois exception. Elle ne sera pas décomptée de ce quota partagé. Les utilisateurs pourront ainsi avoir des discussions courantes avec ChatGPT, sans puiser dans leur crédit destiné aux requêtes complexes.
Un changement de la méthode de calcul
Pour cette mutualisation, OpenAI change sa méthode de calcul. La consommation ne sera plus évaluée au nombre de messages, mais au nombre de tokens consommés. Les modèles avancés et les requêtes lourdes pèseront donc davantage sur le forfait. Par d'exemple, poser une question simple à un modèle « Thinking » consommera moins de ressources que de lui soumettre un long document à analyser.
Si OpenAI n'a pas précisé le volume exact de ces nouveaux plafonds, l'entreprise estime que la majorité des utilisateurs payants atteindront leurs limites moins fréquemment qu'aujourd'hui. Les utilisateurs auront également la possibilité de suivre l'état de leur consommation dans la section Réglages > Utilisation.
Si vous épuisez votre quota, alors, racheter des crédits supplémentaires est toujours possible. Sinon, il faudra passer à une formule d'abonnement supérieure, ou attendre la réinitialisation de la limite.