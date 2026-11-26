Pour relier les comptes, le parent ouvre le menu Contrôle parental, et X lui fournit un code QR et un lien. L'adolescent les ouvre sur son téléphone, découvre ce que son parent pourra faire ou non, puis accepte ou refuse. L'invitation expire au bout de 72 heures. Un parent peut superviser jusqu'à cinq adolescents, et chaque ado n'a qu'un seul superviseur à la fois.

Une fois les comptes reliés, le parent voit le temps passé sur X au cours des sept derniers jours et peut fixer une limite quotidienne, par tranches de 15 minutes. Quand l'adolescent arrive au bout de son temps, X lui bloque l'accès jusqu'à minuit, heure locale. Le parent peut aussi réserver le fil Pour vous aux comptes que l'ado suit, masquer certains mots, couper les contenus sensibles et choisir qui peut lui envoyer des messages. S'il exige de valider chaque nouvel abonné, X passe le compte de l'adolescent en mode protégé, et le parent approuve ou refuse chaque demande d'abonnement.

Le parent voit également la liste des comptes avec lesquels son ado discute en privé, mais pas le contenu des conversations. X lui interdit aussi de consulter les recherches de l'adolescent, de publier à sa place ou de se connecter à son compte. Comme l'explique Michael O'Herlihy, responsable de la sécurité de X, dans l'annonce du réseau social, « les parents veulent des outils concrets, et les adolescents méritent de l'espace pour grandir ».

De son côté, l'adolescent voit qui supervise son compte, les réglages verrouillés par son parent et l'historique de chaque modification. Il peut demander la fin de la supervision à tout moment, mais c'est le parent qui décide. X coupe la supervision automatiquement à la majorité de l'ado. « Les parents ont des garde-fous, pas une fenêtre sur la vie privée de leur adolescent », ajoute Mridul Singhai, responsable de l'ingénierie produit chez X.

Pour protéger les ados sur Grok, xAI, la société qui développe l'assistant, a lancé en octobre 2025 un mode Enfants, avec des filtres et un contrôle parental. « Le Kids Mode ne fonctionne pas », affirmait en janvier Robbie Torney, responsable des évaluations de l'IA et du numérique chez Common Sense Media, une association américaine, à la sortie d'un rapport sur la sécurité de Grok pour les adolescents.