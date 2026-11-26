X propose aux parents d'adolescents de 13 à 17 ans de limiter le temps passé sur le réseau social, de valider les nouveaux abonnés de leur enfant et de choisir qui peut lui écrire. L'adolescent garde la main sur son compte et voit chaque réglage modifié par ses parents.
Souvenez-vous l'hiver dernier. Pendant les fêtes de fin d'année 2025, Groka produit à la demande d'internautes des milliers d'images dénudées de femmes et d'enfants, et la Commission européenne a ouvert une enquête formelle contre le réseau social d'Elon Musk en janvier. Après des mois de polémique, X lance son premier contrôle parental, réservé aux comptes des 13-17 ans. Un parent ou un tuteur relie son compte à celui de l'adolescent, avec l'accord de ce dernier, puis gère une partie de ses réglages. Et pour savoir qui est adolescent, X se fie à la date de naissance enregistrée sur chaque compte.
X donne aux parents la main sur les réglages de leur ado
Pour relier les comptes, le parent ouvre le menu Contrôle parental, et X lui fournit un code QR et un lien. L'adolescent les ouvre sur son téléphone, découvre ce que son parent pourra faire ou non, puis accepte ou refuse. L'invitation expire au bout de 72 heures. Un parent peut superviser jusqu'à cinq adolescents, et chaque ado n'a qu'un seul superviseur à la fois.
Une fois les comptes reliés, le parent voit le temps passé sur X au cours des sept derniers jours et peut fixer une limite quotidienne, par tranches de 15 minutes. Quand l'adolescent arrive au bout de son temps, X lui bloque l'accès jusqu'à minuit, heure locale. Le parent peut aussi réserver le fil Pour vous aux comptes que l'ado suit, masquer certains mots, couper les contenus sensibles et choisir qui peut lui envoyer des messages. S'il exige de valider chaque nouvel abonné, X passe le compte de l'adolescent en mode protégé, et le parent approuve ou refuse chaque demande d'abonnement.
Le parent voit également la liste des comptes avec lesquels son ado discute en privé, mais pas le contenu des conversations. X lui interdit aussi de consulter les recherches de l'adolescent, de publier à sa place ou de se connecter à son compte. Comme l'explique Michael O'Herlihy, responsable de la sécurité de X, dans l'annonce du réseau social, « les parents veulent des outils concrets, et les adolescents méritent de l'espace pour grandir ».
De son côté, l'adolescent voit qui supervise son compte, les réglages verrouillés par son parent et l'historique de chaque modification. Il peut demander la fin de la supervision à tout moment, mais c'est le parent qui décide. X coupe la supervision automatiquement à la majorité de l'ado. « Les parents ont des garde-fous, pas une fenêtre sur la vie privée de leur adolescent », ajoute Mridul Singhai, responsable de l'ingénierie produit chez X.
Pour protéger les ados sur Grok, xAI, la société qui développe l'assistant, a lancé en octobre 2025 un mode Enfants, avec des filtres et un contrôle parental. « Le Kids Mode ne fonctionne pas », affirmait en janvier Robbie Torney, responsable des évaluations de l'IA et du numérique chez Common Sense Media, une association américaine, à la sortie d'un rapport sur la sécurité de Grok pour les adolescents.
X demande parfois un selfie ou une pièce d'identité pour vérifier l'âge
Avant d'ouvrir le contrôle parental, X demande à chaque utilisateur d'ajouter une date de naissance à son compte, et prévient qu'il pourra parfois exiger un selfie ou une pièce d'identité pour vérifier l'âge. Selon son annonce, X protège par défaut les comptes des adolescents et leur coupe la publicité ciblée.
Mais en Irlande, où X a son siège européen, le régulateur des médias, Coimisiún na Meán, a ouvert une enquête en septembre pour savoir si le réseau social empêche vraiment les mineurs d'accéder à la pornographie et aux contenus violents. Le code de sécurité en ligne irlandais exige des plateformes un contrôle de l'âge, et il faut plus qu'une simple déclaration de l'utilisateur, d'après Next.
En France, le Conseil constitutionnel a censuré en août l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le gouvernement a envoyé à Bruxelles une nouvelle version du texte en septembre, selon l'AFP, mais le 29 octobre, la Commission européenne a repoussé de douze mois les projets de loi nationaux qui feraient doublon avec ses futures règles sur l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, d'après le Journal du Geek. Son projet de règlement, l'EU Kids Act, interdirait les réseaux sociaux aux moins de 13 ans, et entre 13 et 15 ans, les adolescents n'auraient droit qu'à un compte limité, supervisé par un parent. Le contrôle parental de X couvre les 13-17 ans, et il est facultatif.