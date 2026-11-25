Une centaine de victimes, en majorité des particuliers démarchés par téléphone, auraient perdu environ quatre millions d'euros dans de faux placements en cryptomonnaies et en diamants. Mardi, à Nancy, le parquet a demandé jusqu'à douze ans de prison contre les quatre hommes jugés dans cette affaire.
En 2014, la cour d'appel de Paris a condamné Fabrice Sakoun à sept ans de prison pour une escroquerie à la taxe carbone, une affaire où la justice voyait en lui le « cerveau ». Ce Franco-Israélien de 53 ans vit aujourd'hui en Israël, et l'accusation le soupçonne d'avoir commandé une nouvelle arnaque, menée en France et en Belgique entre 2017 et 2018. Le procureur Vincent Legaut a requis contre lui douze ans de prison et 750 000 euros d'amende devant la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy, un pôle de magistrats chargé de la criminalité organisée. Les quatre prévenus sont présumés innocents, et le tribunal rendra son jugement le 9 décembre. Pour entrer dans l'arnaque, les victimes versaient d'abord 500 euros.
Les escrocs réclamaient toujours plus d'argent avant de couper le contact
Au téléphone, un prétendu conseiller promettait de gros rendements, puis il orientait la victime vers de faux sites d'investissement en cryptomonnaies ou en diamants. Après la première mise de 500 euros, il organisait chaque semaine des séances de trading avec elle, pendant plusieurs mois. Et les victimes continuaient à investir. L'une d'elles a perdu 150 000 euros, « les économies de toute une vie », d'après son avocat, Me Philippe Guillemard.
Mais quand les victimes demandaient à récupérer leurs gains, alors que leur contrat le prévoyait, leur conseiller disparaissait, avec sa ligne téléphonique et son adresse e-mail. Certaines ont ensuite reçu des courriels qui leur réclamaient de fausses amendes, et plusieurs les ont payées. Selon un sondage BVA réalisé en 2024 pour l'AMF, deux victimes probables d'une arnaque à l'investissement sur trois ont été recontactées par des escrocs après coup, et ceux-ci proposaient de récupérer leur argent.
Si un inconnu vous appelle pour vous proposer un placement, vous pouvez chercher son site sur les listes noires de l'Autorité des marchés financiers. Un vendeur de placements en diamants doit en outre faire enregistrer son offre auprès de l'AMF. Après une arnaque, vous devez porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie, et l'AMF met en garde contre les faux avocats prêts à vous rendre votre argent contre des honoraires.
Le parquet soupçonne un octogénaire d'avoir organisé le blanchiment
Les enquêteurs ont suivi l'argent des victimes jusqu'à des comptes bancaires en Espagne, en Pologne, en République tchèque et à Hong Kong. Selon l'accusation, William Z., 80 ans, a créé plus d'une dizaine de sociétés un peu partout en Europe, et il a ouvert leurs comptes. Excusé pour raisons de santé, il ne conteste pas les faits, selon son avocat, Me Mattéo Cerimele. Le procureur a requis six ans de prison et 300 000 euros d'amende contre lui, un montant « totalement disproportionné », a protesté l'avocat, car son client touche moins de 1 000 euros de retraite.
Samuel F., 53 ans, seul prévenu à l'audience lundi, affirme avoir été « berné » par un homme rencontré en Israël. Pour le parquet, il a joué un rôle périphérique, mais il a participé en quelques mois à des mouvements de fonds de 1,8 million d'euros. Le procureur a requis deux ans de prison avec mandat de dépôt, c'est-à-dire une incarcération immédiate, et 10 000 euros d'amende pour blanchiment. Son avocat, Me Michel Harroch, a plaidé la relaxe pour association de malfaiteurs, en présentant son client en « gérant de paille », qui a prêté son nom et sa carte d'identité contre de l'argent.
Fabrice Sakoun a refusé de répondre aux enquêteurs français lors de son audition en Israël. La France le recherche avec un mandat d'arrêt, et une demande d'extradition est en cours. Hicham E., 41 ans, en fuite depuis 2021 et soupçonné d'avoir servi d'exécutant, principalement depuis le Maroc, fait lui aussi l'objet d'un mandat d'arrêt, et le parquet a requis trois ans de prison contre lui. Les quatre hommes doivent en outre répondre d'une tentative d'escroquerie de plus de deux millions d'euros contre la Métropole de Nice.
Leurs victimes veulent « essayer de récupérer ce qu'elles ont perdu », explique Me Arnaud Delomel, l'avocat de onze d'entre elles et de l'Association de défense des consommateurs. Mais si le tribunal condamne les prévenus à verser de lourdes amendes à l'État, elles pourraient avoir plus de mal à se faire rembourser, regrette-t-il.