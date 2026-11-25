Les enquêteurs ont suivi l'argent des victimes jusqu'à des comptes bancaires en Espagne, en Pologne, en République tchèque et à Hong Kong. Selon l'accusation, William Z., 80 ans, a créé plus d'une dizaine de sociétés un peu partout en Europe, et il a ouvert leurs comptes. Excusé pour raisons de santé, il ne conteste pas les faits, selon son avocat, Me Mattéo Cerimele. Le procureur a requis six ans de prison et 300 000 euros d'amende contre lui, un montant « totalement disproportionné », a protesté l'avocat, car son client touche moins de 1 000 euros de retraite.

Samuel F., 53 ans, seul prévenu à l'audience lundi, affirme avoir été « berné » par un homme rencontré en Israël. Pour le parquet, il a joué un rôle périphérique, mais il a participé en quelques mois à des mouvements de fonds de 1,8 million d'euros. Le procureur a requis deux ans de prison avec mandat de dépôt, c'est-à-dire une incarcération immédiate, et 10 000 euros d'amende pour blanchiment. Son avocat, Me Michel Harroch, a plaidé la relaxe pour association de malfaiteurs, en présentant son client en « gérant de paille », qui a prêté son nom et sa carte d'identité contre de l'argent.

Fabrice Sakoun a refusé de répondre aux enquêteurs français lors de son audition en Israël. La France le recherche avec un mandat d'arrêt, et une demande d'extradition est en cours. Hicham E., 41 ans, en fuite depuis 2021 et soupçonné d'avoir servi d'exécutant, principalement depuis le Maroc, fait lui aussi l'objet d'un mandat d'arrêt, et le parquet a requis trois ans de prison contre lui. Les quatre hommes doivent en outre répondre d'une tentative d'escroquerie de plus de deux millions d'euros contre la Métropole de Nice.

Leurs victimes veulent « essayer de récupérer ce qu'elles ont perdu », explique Me Arnaud Delomel, l'avocat de onze d'entre elles et de l'Association de défense des consommateurs. Mais si le tribunal condamne les prévenus à verser de lourdes amendes à l'État, elles pourraient avoir plus de mal à se faire rembourser, regrette-t-il.