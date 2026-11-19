Des escrocs ont diffusé sur YouTube un faux direct de la présentation du Roadster de Tesla, où un Elon Musk généré par IA promettait de doubler toute cryptomonnaie envoyée. Selon Coinbase, des centaines de ses clients ont tenté de leur transférer des millions de dollars, et la plateforme a stoppé pour 4,7 millions de dollars de transferts.
Tesla diffusait la véritable présentation de son Roadster « volant » sur son compte X. Mais sur YouTube, plus de 500 000 personnes ont suivi la copie des escrocs, avec un deepfake d’Elon Musk, des adresses de portefeuilles et un QR code. En deux heures environ, des centaines de clients de Coinbase, dont beaucoup d’habitués de la plateforme, ont essayé d’envoyer leurs cryptomonnaies à ces adresses. Aucun de leurs comptes n’avait été piraté, et ils ont confirmé chaque transfert de leur plein gré, convaincus de tenir l’affaire de leur vie.
Coinbase a intercepté 91 % de la somme en totale autonomie
La plupart des systèmes antifraude sont conçus pour repérer les opérations que le titulaire du compte n’a pas autorisées. Ici, les clients étaient connectés et ont cliqué sur « Confirmer ». « Lorsqu’une personne est authentifiée et approuve un transfert, il est impossible de distinguer une mauvaise décision d’une tentative de fraude en se basant uniquement sur la transaction », reconnaît Coinbase.
Coinbase analyse chaque envoi en temps réel avec des modèles d’apprentissage automatique, et signale en priorité les transferts vers des portefeuilles créés depuis peu ou liés à une fausse promotion. Faute de pouvoir lire dans les intentions du client, la plateforme cherche à le faire douter avant qu’il confirme. Quand un envoi est signalé, un agent d’intelligence artificielle ouvre une courte conversation avec le client. Il lui explique le fonctionnement de l’arnaque et lui pose des questions pour l’aider à reconnaître la supercherie, et Coinbase évalue chacune de ses réponses avant de l’afficher.
Cet agent n’avait jamais rencontré de faux concours organisé pendant le lancement d’un produit en direct. Il a reconnu les ficelles de l’escroquerie, avec la promesse de multiplier les fonds et l’urgence d’un direct sur le point de s’achever. Et une fois parti, un transfert de cryptomonnaie ne peut plus être annulé.
Coinbase affirme avoir bloqué ainsi environ 91 % de la somme, soit 4,7 millions de dollars, sans qu’aucun salarié intervienne. Environ 9 % de l’argent a donc pu partir vers les escrocs. BleepingComputer a demandé à Coinbase combien de transferts sont arrivés à destination, sans obtenir de réponse pour l'heure.
Aucune plateforme légitime ne double vos cryptomonnaies
Selon Coinbase, il fallait autrefois une équipe, un studio et des semaines de travail pour monter une arnaque de ce genre. Aujourd’hui, il suffit d’un deepfake et d’un créneau de diffusion en direct, et les escrocs relancent l’opération sous un nouveau nom dès qu’elle est démantelée. À l’été 2024, après la tentative d’assassinat contre Donald Trump, d’autres escrocs avaient diffusé de faux Elon Musk sur des chaînes YouTube piratées, et ils promettaient eux aussi de doubler les cryptomonnaies envoyées.
« Personne de légitime ne doublera vos cryptomonnaies », prévient Coinbase. Si une offre vous demande d’envoyer des fonds avant d’en recevoir davantage, c’est une arnaque, quel que soit le visage à l’écran. N’envoyez jamais de cryptomonnaies à une adresse ou à un QR code affichés dans une vidéo ou dans un message, puisque n’importe qui peut afficher une adresse de portefeuille à l’écran.
Fermez plutôt la vidéo et vérifiez l’annonce sur le compte officiel ou sur le site de l’entreprise. Et si votre plateforme vous signale un envoi suspect, prenez le temps de lire la raison de l’alerte avant de confirmer. Coinbase ne vous demandera jamais d’envoyer des cryptomonnaies pour réclamer un prix ou participer à un concours, ni d’agir avant la fin d’un direct ou d’un compte à rebours.