La plupart des systèmes antifraude sont conçus pour repérer les opérations que le titulaire du compte n’a pas autorisées. Ici, les clients étaient connectés et ont cliqué sur « Confirmer ». « Lorsqu’une personne est authentifiée et approuve un transfert, il est impossible de distinguer une mauvaise décision d’une tentative de fraude en se basant uniquement sur la transaction », reconnaît Coinbase.

Coinbase analyse chaque envoi en temps réel avec des modèles d’apprentissage automatique, et signale en priorité les transferts vers des portefeuilles créés depuis peu ou liés à une fausse promotion. Faute de pouvoir lire dans les intentions du client, la plateforme cherche à le faire douter avant qu’il confirme. Quand un envoi est signalé, un agent d’intelligence artificielle ouvre une courte conversation avec le client. Il lui explique le fonctionnement de l’arnaque et lui pose des questions pour l’aider à reconnaître la supercherie, et Coinbase évalue chacune de ses réponses avant de l’afficher.

Cet agent n’avait jamais rencontré de faux concours organisé pendant le lancement d’un produit en direct. Il a reconnu les ficelles de l’escroquerie, avec la promesse de multiplier les fonds et l’urgence d’un direct sur le point de s’achever. Et une fois parti, un transfert de cryptomonnaie ne peut plus être annulé.

Coinbase affirme avoir bloqué ainsi environ 91 % de la somme, soit 4,7 millions de dollars, sans qu’aucun salarié intervienne. Environ 9 % de l’argent a donc pu partir vers les escrocs. BleepingComputer a demandé à Coinbase combien de transferts sont arrivés à destination, sans obtenir de réponse pour l'heure.