Après une arnaque à l'investissement, de nombreuses victimes reçoivent l'appel ou le courriel d'un prétendu agent de l'Autorité des marchés financiers, prêt à récupérer les fonds perdus contre de nouveaux frais. Depuis janvier, le régulateur a ajouté 40 usurpations de son identité à sa liste noire.
En septembre 2024, l'institut BVA a interrogé 5 001 Français pour le compte de l'AMF, et 66 % des victimes probables d'une arnaque à l'investissement telle que celle qu'on vous avait rapportée en 2023, ont déclaré avoir été recontactées par des interlocuteurs qui proposaient de récupérer leur argent.
Dans 21 % des cas, l'interlocuteur affirmait représenter l'AMF. Les faux conseillers bancaires arrivaient juste devant, avec 24 %. « L'AMF ne contacte jamais les particuliers de sa propre initiative, par téléphone ou messagerie privée », rappelle le régulateur sur son portail Protect'Epargne, où il précise ne proposer aucune « procédure de recouvrement de fonds dérobés ».
Plus de 150 usurpations de l'AMF sur liste noire depuis 2024
D'après leur rapport annuel 2025, publié en juin, l'AMF et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont détecté l'an dernier plusieurs centaines de cas d'usurpation d'identité, y compris au nom des deux autorités et de leurs collaborateurs. Le détail des usurpations de l'AMF est public, car le régulateur verse ses listes noires en données ouvertes sur data.gouv.fr.
Dans le fichier mis en ligne le 22 septembre 2026, sur 3 460 entrées, 190 sont classées dans la catégorie « Usurpation_AMF ». En 2024, le régulateur a inscrit 47 de ces usurpations sur la liste, contre 65 l'année suivante. Entre le 1er janvier et le 11 septembre 2026, l'AMF a ajouté 40 nouvelles usurpations à cette catégorie, dont 11 au cours du seul mois de septembre.
Dans leurs adresses, les escrocs déclinent le sigle du régulateur sous de multiples formes, de dep-recouvrement@amf-europe.com, inscrite en février, à support@antifraude-amf.com, ajoutée en juillet. Le 10 septembre, l'AMF a placé sur sa liste le domaine autorite-des-marches-financiers.com. D'autres faux agents utilisent une messagerie gratuite, par exemple Gmail avec infoamfofficiel@gmail.com ou Tuta avec amf-france.finance@tuta.com.
Le 4 septembre dernier, l'AMF a inscrit huit adresses en une seule journée. Les escrocs ont rattaché cinq d'entre elles à des noms de domaine indien (.co.in) et brésilien (.eng.br) sans rapport avec l'AMF, et ont puisé dans le vocabulaire du recouvrement et de l'enquête pour l'adresse infodesk@rapidrecovery.online ou le site mica-forensic.com.
Des frais réclamés aux victimes au nom de l'AMF
Dans l'enquête BVA, 92 % des interlocuteurs qui recontactent les victimes les incitent à verser de nouvelles sommes, au titre de frais juridiques ou d'impôts, et 86 % des victimes sollicitées finissent par payer. Sur les 83 personnes qui ont versé de l'argent après ce second contact, une sur quatre a déboursé plus de 1 200 euros, et près d'une sur trois entre 500 et 1 200 euros. D'autres escrocs réclament des frais au nom d'institutions publiques. Début septembre, la Caisse des Dépôts donnait l'alerte sur de faux conseillers qui exigeaient des « frais de traitement de dossier » pour débloquer des sommes fictives.
Pour vérifier l'identité d'un interlocuteur, vous pouvez chercher son adresse e-mail ou son site dans les listes noires de l'AMF, ou appeler AMF Epargne Info Service au 01 53 45 62 00. Le régulateur recommande surtout de rappeler l'organisme après avoir cherché ses coordonnées par vous-même, sans passer par le numéro ou le lien fourni par le correspondant. Il indique aussi ne jamais donner de rendez-vous dans ses bureaux ni mener de campagne téléphonique de sensibilisation aux arnaques. Pour signaler une tentative, vous pouvez enfin composer le 0 805 805 817 et joindre gratuitement Info Escroqueries.
L'AMF prévient toutefois que son tableau et ses listes « sont mis à jour régulièrement mais ne peuvent être exhaustifs ». Et si une société n'apparaît pas sur ses listes noires, le régulateur demande de « vérifier qu'elle dispose des autorisations nécessaires ».