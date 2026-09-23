D'après leur rapport annuel 2025, publié en juin, l'AMF et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont détecté l'an dernier plusieurs centaines de cas d'usurpation d'identité, y compris au nom des deux autorités et de leurs collaborateurs. Le détail des usurpations de l'AMF est public, car le régulateur verse ses listes noires en données ouvertes sur data.gouv.fr.

Dans le fichier mis en ligne le 22 septembre 2026, sur 3 460 entrées, 190 sont classées dans la catégorie « Usurpation_AMF ». En 2024, le régulateur a inscrit 47 de ces usurpations sur la liste, contre 65 l'année suivante. Entre le 1er janvier et le 11 septembre 2026, l'AMF a ajouté 40 nouvelles usurpations à cette catégorie, dont 11 au cours du seul mois de septembre.

Dans leurs adresses, les escrocs déclinent le sigle du régulateur sous de multiples formes, de dep-recouvrement@amf-europe.com, inscrite en février, à support@antifraude-amf.com, ajoutée en juillet. Le 10 septembre, l'AMF a placé sur sa liste le domaine autorite-des-marches-financiers.com. D'autres faux agents utilisent une messagerie gratuite, par exemple Gmail avec infoamfofficiel@gmail.com ou Tuta avec amf-france.finance@tuta.com.

Le 4 septembre dernier, l'AMF a inscrit huit adresses en une seule journée. Les escrocs ont rattaché cinq d'entre elles à des noms de domaine indien (.co.in) et brésilien (.eng.br) sans rapport avec l'AMF, et ont puisé dans le vocabulaire du recouvrement et de l'enquête pour l'adresse infodesk@rapidrecovery.online ou le site mica-forensic.com.