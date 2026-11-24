Google Maps prépare un mode « haute visibilité » qui modifie les couleurs de la carte pendant la navigation. Repérée sur Android, cette option encore en développement pourrait rendre l’itinéraire plus facile à distinguer, notamment en mode sombre.
Au moment d’aborder un carrefour, on aimerait comprendre la carte sans avoir à départager les routes, les espaces verts et les indications à l’écran. La hiérarchie des couleurs compte alors autant que la quantité d’informations affichée et parfois, Google Maps donne un peu de fil à retordre pour comprendre quel croisement emprunter. Après avoir remis de l’ordre dans ses paramètres en début d’année, le logiciel de navigation pourrait offrir un nouveau choix pour adapter l’apparence du guidage.
Un itinéraire violet sur une carte plus sombre
Les journalistes d’Android Authority ont activé un réglage caché dans Google Maps proposant deux styles, « Standard » et « High-visibility ». Leurs captures montrent une nouvelle palette dans les thèmes clair et sombre.
En mode clair, les espaces verts prennent une teinte plus foncée et moins vive. Les surfaces beige ou blanc cassé passent au gris, tandis que l’indicateur de position devient violet. L’ensemble paraît plus sobre.
Le changement est plus marqué en mode sombre. Le fond bleuté laisse place à des tons presque noirs et l’itinéraire cyan devient violet, avec un remplissage lavande. L’eau et la végétation s’assombrissent également. Les boutons de navigation et les indications de direction gardent leur disposition.
L’intérêt potentiel est de faire ressortir le trajet parmi les éléments de la carte. Les captures permettent de comparer les couleurs, mais il faudra essayer ce style sur différents écrans et dans différentes conditions pour juger son apport réel, notamment sur l’écran d’une voiture, où l’information doit être comprise en moins d'une seconde.
Une option encore cachée sur Android
Le réglage a été découvert dans la version 26.48.00.1027729593 de l’application Android. Il n’est pas accessible aux utilisateurs et Google n’a communiqué aucune date de lancement. Sa présence dans le code ne garantit pas qu’il arrivera sous cette forme et Google pourrait tester encore quelques mois son nouveau schéma de couleurs avant de le rendre public.
Android Authority rapproche cette découverte de couleurs plus sombres observées sur Android Auto en septembre. Cela pourrait annoncer un même style pour le téléphone et l’écran de la voiture, mais le lien reste une hypothèse du média.
Si Google conserve ce choix entre deux styles, chacun pourra décider lequel lui convient le mieux. Le violet aura alors une tâche assez simple à remplir. Qu’on le trouve joli ou non, il faudra surtout qu’il nous aide à prendre la bonne sortie.