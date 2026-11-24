Le réglage a été découvert dans la version 26.48.00.1027729593 de l’application Android. Il n’est pas accessible aux utilisateurs et Google n’a communiqué aucune date de lancement. Sa présence dans le code ne garantit pas qu’il arrivera sous cette forme et Google pourrait tester encore quelques mois son nouveau schéma de couleurs avant de le rendre public.

Android Authority rapproche cette découverte de couleurs plus sombres observées sur Android Auto en septembre. Cela pourrait annoncer un même style pour le téléphone et l’écran de la voiture, mais le lien reste une hypothèse du média.

Si Google conserve ce choix entre deux styles, chacun pourra décider lequel lui convient le mieux. Le violet aura alors une tâche assez simple à remplir. Qu’on le trouve joli ou non, il faudra surtout qu’il nous aide à prendre la bonne sortie.