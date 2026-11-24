Google ajoute ainsi Wallet aux connexions de son Intelligence personnalisée. Drive et l’application Gemini doivent suivre dans les prochaines semaines. Ces services rejoignent Gmail, Agenda et Photos parmi les sources susceptibles d’alimenter les réponses du Mode IA.

Le moteur de recherche avait déjà intégré l’analyse des dépenses de Wallet dans Gemini. Cette fois, ces informations arrivent directement dans le moteur de recherche, pour aider à comprendre son budget ou à repérer des économies. L’accès aux données financières reste limité à la lecture.

Drive apporterait le contenu des documents, tableaux et PDF. Quant au lien avec Gemini, il permettrait de reprendre dans la recherche une idée explorée avec le chatbot, et vice-versa. Google prévoit aussi que le contexte des recherches récentes accompagne davantage les réponses, y compris dans un nouveau fil.

L'idée derrière ces modifications est de vous faire gagner du temps. Plus besoin de réexpliquer le contexte dans une nouvelle conversation. Comme dans un chatbot traditionnel, le mode IA de Google va retenir les informations clés pour vous apporter une réponse rapide, précise et pertinente.