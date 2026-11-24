Google étend les connexions entre son Mode IA et vos applications pour enrichir ses réponses avec vos dépenses, vos documents et vos conversations Gemini. Une nouvelle étape vers un moteur de recherche qui connaît vos projets, à condition de lui en ouvrir l’accès.
Pour préparer un voyage, on cherche une destination sur Google, on compare les prix, puis on ouvre sa boîte mail pour retrouver une réservation. Avec son Mode IA, Google veut réunir ces étapes dans la même conversation. Le moteur connaît déjà le Web. Il voudrait maintenant avoir assez de contexte sur vous pour vous aider à organiser la suite, sans vous demander de tout raconter à chaque recherche. Et pour cela, Google va se servir dans l’ensemble de vos données personnelles.
Vos fichiers et vos conversations rejoignent la recherche
Google ajoute ainsi Wallet aux connexions de son Intelligence personnalisée. Drive et l’application Gemini doivent suivre dans les prochaines semaines. Ces services rejoignent Gmail, Agenda et Photos parmi les sources susceptibles d’alimenter les réponses du Mode IA.
Le moteur de recherche avait déjà intégré l’analyse des dépenses de Wallet dans Gemini. Cette fois, ces informations arrivent directement dans le moteur de recherche, pour aider à comprendre son budget ou à repérer des économies. L’accès aux données financières reste limité à la lecture.
Drive apporterait le contenu des documents, tableaux et PDF. Quant au lien avec Gemini, il permettrait de reprendre dans la recherche une idée explorée avec le chatbot, et vice-versa. Google prévoit aussi que le contexte des recherches récentes accompagne davantage les réponses, y compris dans un nouveau fil.
L'idée derrière ces modifications est de vous faire gagner du temps. Plus besoin de réexpliquer le contexte dans une nouvelle conversation. Comme dans un chatbot traditionnel, le mode IA de Google va retenir les informations clés pour vous apporter une réponse rapide, précise et pertinente.
Un assistant personnel auquel il faut donner les clés
Si donner accès à vos informations de paiement ou vos fichiers vous dérange, Google a pensé à vous. Ces connexions demandent une activation volontaire et peuvent être coupées à la demande. Google prévoit une icône sous les réponses personnalisées pour montrer le contexte utilisé. L’utilisateur pourra également corriger une information dans la conversation. Le service peut toujours se tromper sur vos goûts ou vos intentions.
Cette personnalisation a aussi un coût. L’aide de Google précise que des résumés, extraits et déductions issus des contenus consultés peuvent servir à entraîner ses modèles. Dans certains cas, un extrait peut correspondre à l’intégralité d’un message ou d’un document court. Attention donc aux informations que vous partagez.
Pour les utilisateurs français, il faudra encore patienter. La France ne figure pas dans la liste actuelle des pays compatibles avec les connexions de contenus à la recherche. Google réserve par ailleurs l’accès à Drive aux États-Unis, en anglais.
Le moteur de recherche se rapproche ainsi de l’assistant personnel que Google construit autour de Gemini. Pour lui demander conseil, il suffira toujours de quelques mots. Pour qu’il vous connaisse, il faudra décider jusqu’où le laisser entrer.