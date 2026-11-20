C’est Robby Stein, vice-président produit de Google Search, qui a partagé la nouvelle sur X cette semaine : « Nous déployons actuellement une barre latérale repliable qui vous permettra de retrouver facilement vos dernières recherches IA et d’y accéder en un clin d'œil. » La nouveauté, qui concerne le mode IA, sera disponible globalement, mais uniquement sur la version ordinateur du moteur de recherche. Les Français, qui ont accès au Mode IA depuis juillet 2026, devraient donc y avoir droit.