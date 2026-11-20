Google déploie un tout nouveau volet latéral sur ordinateur pour vous permettre de garder vos recherches IA sous le coude.
Bien que Google ait admis gagner moins d’argent avec l’IA, Gemini occupe une place de plus en plus importante au sein de la recherche Google. Il y a quelques jours, Gemini 4 Hydrogen est devenu le modèle par défaut du mode IA. Le service s’est également doté récemment de conversations temporaires.
Aujourd’hui, la firme de Mountain View va encore plus loin en faisant une modification de taille dans l’interface de son moteur de recherche.
Google lance un panneau latéral pour vous aider à consulter vos recherches IA
C’est Robby Stein, vice-président produit de Google Search, qui a partagé la nouvelle sur X cette semaine : « Nous déployons actuellement une barre latérale repliable qui vous permettra de retrouver facilement vos dernières recherches IA et d’y accéder en un clin d'œil. » La nouveauté, qui concerne le mode IA, sera disponible globalement, mais uniquement sur la version ordinateur du moteur de recherche. Les Français, qui ont accès au Mode IA depuis juillet 2026, devraient donc y avoir droit.
Comment faire apparaître cette barre latérale ? Rien de plus simple : il suffit de cliquer à gauche de la fenêtre du mode IA pour la faire apparaître. Vous y trouverez toutes vos dernières requêtes et tâches soumises à l’IA. En cliquant sur l’une des lignes, Google relance les échanges.
Une nouveauté qui pourrait en agacer plus d’un
Robby Stein ajoute notamment que « lors des tests, cette barre latérale s’est avérée très utile pour progresser dans nos recherches et continuer à explorer le Web. » Avec l’arrivée de l’IA, les usages des utilisateurs ont, selon lui, considérablement évolué et leurs questions sont désormais trop complexes pour tenir en un seul prompt.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
Reste que de nombreux internautes et éditeurs ne voient pas du tout d’un bon oeil la place grandissante que prend Gemini dans les résultats Google. Même dans l’entreprise, des salariés s’inquiètent de voir l’IA s’imposer dans la recherche : certains ont même signé une pétition réclamant une recherche sans IA dans les écoles. Mais face à Anthropic et OpenAI, il est apparemment hors de question de céder du terrain.
Que les récalcitrants se rassurent : ils ne verront pas cet historique s’ils n’ont pas activé le mode IA. Pour les autres, sachez que la nouvelle barre latérale est en cours de déploiement. Inutile donc de vous inquiéter si vous ne le voyez pas encore apparaître sur vos écrans.