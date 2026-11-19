Quand vous quittez la conversation, vous revenez à la recherche habituelle. Même si vous changez d’avis dans la minute, vous ne pourrez plus rouvrir le fil depuis l’historique de Google ou celui du Mode IA. Google précise que la conversation n’est pas enregistrée dans votre compte et qu’elle disparaît au bout de 24 heures.

Google indique que ces échanges ne servent pas à entraîner ses modèles d’IA générative, sauf si vous envoyez des commentaires ou si leur utilisation est nécessaire pour des raisons de sécurité. L’entreprise dit aussi continuer à collecter certaines données dissociées de votre compte pour faire fonctionner ses services et soutenir ses activités commerciales. Elle ne précise pas dans sa documentation si ces données servent au ciblage publicitaire.

Le fil temporaire s’arrête aux portes du moteur de recherche. Dès que vous ouvrez un résultat, le site consulté et les services qu’il utilise peuvent collecter des données, et votre navigateur peut enregistrer la visite. On peut donc demander des idées de cadeaux à Google sans les retrouver dans son historique de recherche, sans gâcher la surprise en laissant le nom de la boutique dans les suggestions de la barre d’adresse.