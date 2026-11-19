Le Mode IA de Google permet désormais d’ouvrir une conversation qui n’apparaîtra pas dans votre historique et n’influencera pas vos prochaines recherches. Vous en perdez l’accès dès que vous la quittez, mais Google conserve le fil pendant 24 heures.
Toutes les recherches ne sont pas bonnes à partager, et cela vaut aussi pour le Mode IA de Google. Depuis le 17 novembre, Google déploie les fils de discussion temporaires dans le Mode IA de son moteur de recherche. Comme l’indique TechCrunch, un bouton permet de mettre la personnalisation de côté le temps d’une conversation, sans toucher aux réglages de son compte.
Un bouton pour poser une question hors de son historique
Si vous avez déjà utilisé les discussions temporaires de l’application Gemini, le principe est familier. Cette fois, le bouton se trouve dans le Mode IA du moteur de recherche, qui vient d’adopter Gemini 4 Hydrogen. Il suffit de cliquer sur l’icône en haut à droite avant de saisir sa question. Aucun réglage du compte Google n’est à modifier.
Une fois dans le fil, vous pouvez relancer l’IA, joindre une image ou poser une question à l’oral. Google répond sans s’appuyer sur votre activité passée, et ce que vous lui dites ne viendra pas modifier la personnalisation de vos prochaines réponses. En contrepartie, certaines fonctions sont indisponibles, dont les applications reliées à votre compte, le partage d’une réponse et la génération d’images.
Ce qui disparaît tout de suite, et ce qui reste 24 heures
Quand vous quittez la conversation, vous revenez à la recherche habituelle. Même si vous changez d’avis dans la minute, vous ne pourrez plus rouvrir le fil depuis l’historique de Google ou celui du Mode IA. Google précise que la conversation n’est pas enregistrée dans votre compte et qu’elle disparaît au bout de 24 heures.
Google indique que ces échanges ne servent pas à entraîner ses modèles d’IA générative, sauf si vous envoyez des commentaires ou si leur utilisation est nécessaire pour des raisons de sécurité. L’entreprise dit aussi continuer à collecter certaines données dissociées de votre compte pour faire fonctionner ses services et soutenir ses activités commerciales. Elle ne précise pas dans sa documentation si ces données servent au ciblage publicitaire.
Le fil temporaire s’arrête aux portes du moteur de recherche. Dès que vous ouvrez un résultat, le site consulté et les services qu’il utilise peuvent collecter des données, et votre navigateur peut enregistrer la visite. On peut donc demander des idées de cadeaux à Google sans les retrouver dans son historique de recherche, sans gâcher la surprise en laissant le nom de la boutique dans les suggestions de la barre d’adresse.
Autrement dit, le mode protège surtout de vos propres traces et de la personnalisation, pas d’un éventuel regard extérieur. Dans un contexte où Google pousse son IA au cœur de la recherche, ce qui alimente une grogne que le moteur de recherche DuckDuckGo cherche à capitaliser, le geste ressemble à un gage de confiance bienvenu, mais limité.