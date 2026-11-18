Pendant ces deux mois, Google utilisera vos conversations pour vous répondre, traiter vos commentaires et « protéger Google, ses utilisateurs et le public », selon son blog. Dans son centre de confidentialité, l’entreprise cite aussi d’éventuelles pannes de ses systèmes, et elle assure ne pas entraîner ses modèles avec vos discussions temporaires.

Si vous notez une réponse de Gemini d’un pouce levé ou baissé, Google récupère en outre les 24 dernières heures de vos conversations, pièces jointes comprises, y compris avec l’historique désactivé. L’entreprise conserve jusqu’à trois ans les échanges relus par ses évaluateurs humains, et vous ne pouvez pas les effacer en supprimant votre historique.

Avec ces deux mois, Google gardera vos discussions deux fois plus longtemps qu’OpenAI et Anthropic. OpenAI conserve jusqu’à 30 jours les discussions temporaires de ChatGPT, et Anthropic garde 30 jours par défaut les conversations privées de Claude. Ces entreprises peuvent toutefois conserver certaines données plus longtemps, pour des raisons légales ou de sécurité, ou pour enquêter sur un abus de leurs services.