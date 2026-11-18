Google conservera environ deux mois vos discussions temporaires avec Gemini, et celles que vous avez avec l’historique désactivé, contre 72 heures jusqu’ici. Avec cette mise à jour, l’entreprise vous laisse aussi garder votre historique sans que vos conversations servent à entraîner ses modèles d’IA.
Une discussion temporaire avec Gemini n’apparaît pas dans votre historique, et Google ne l’utilise ni pour personnaliser ses réponses ni pour entraîner ses modèles. Google a lancé ce mode en août 2025, et il effaçait ces échanges au bout de 72 heures, au moins jusqu’au 12 novembre, d’après une version archivée de son centre de confidentialité retrouvée par TechCrunch. Il les gardera désormais environ deux mois, et il déploiera ce changement dans le monde entier au cours des prochaines semaines. Interrogé par TechCrunch, Google n’a pas expliqué pourquoi il lui fallait vingt fois plus de temps.
Google garde vos conversations pour protéger Gemini
Pendant ces deux mois, Google utilisera vos conversations pour vous répondre, traiter vos commentaires et « protéger Google, ses utilisateurs et le public », selon son blog. Dans son centre de confidentialité, l’entreprise cite aussi d’éventuelles pannes de ses systèmes, et elle assure ne pas entraîner ses modèles avec vos discussions temporaires.
Si vous notez une réponse de Gemini d’un pouce levé ou baissé, Google récupère en outre les 24 dernières heures de vos conversations, pièces jointes comprises, y compris avec l’historique désactivé. L’entreprise conserve jusqu’à trois ans les échanges relus par ses évaluateurs humains, et vous ne pouvez pas les effacer en supprimant votre historique.
Avec ces deux mois, Google gardera vos discussions deux fois plus longtemps qu’OpenAI et Anthropic. OpenAI conserve jusqu’à 30 jours les discussions temporaires de ChatGPT, et Anthropic garde 30 jours par défaut les conversations privées de Claude. Ces entreprises peuvent toutefois conserver certaines données plus longtemps, pour des raisons légales ou de sécurité, ou pour enquêter sur un abus de leurs services.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
Google sépare votre historique de l’entraînement de son IA
Jusqu’ici, avec le seul réglage « Conserver l’activité », vous acceptiez à la fois que Google garde vos conversations et qu’il les utilise pour entraîner ses modèles d’IA. Pour retrouver vos anciennes discussions, vous deviez lui laisser vos messages, mais aussi vos photos, vos fichiers, vos enregistrements audio, votre localisation et les données tirées des applications Google reliées à Gemini.
Google remplace ce réglage par deux commandes. Dans la rubrique Historique, vous choisissez combien de temps Google garde vos conversations, 18 mois par défaut, et vous pouvez les consulter ou les supprimer à tout moment. Avec la seconde commande, vous pouvez refuser que vos échanges, pièces jointes comprises, servent à entraîner ses modèles.
Si vous aviez activé « Conserver l’activité », Google garde votre historique, et vous déciderez séparément s’il peut entraîner son IA avec vos conversations. Si vous l’aviez désactivé, Google coupera par défaut les deux nouveaux réglages. Vous recevrez peut-être un courriel de Google à ce sujet, mais une fois la mise à jour arrivée sur votre compte, vérifiez ces deux réglages dans la page Activité de Gemini.
Et si vous désactivez l’historique pour que Google oublie vos conversations, il les gardera malgré tout deux mois.