La navigation privée ne vous rend pas invisible sur Internet. Elle efface votre historique local, pas vos traces réseau. Et Google a dû le reconnaître devant la justice américaine.
Ouvrir un onglet sombre avec son petit bonhomme incognito et se croire anonyme : plus d’un utilisateur sur deux le pense, selon une étude citée par Le Blog du Hacker. C’est compréhensible : pas d’historique, pas d’autocomplétion, cookies supprimés à la fermeture. Sur votre appareil, personne ne verra ce que vous avez fait. C'est d’ailleurs là la vraie utilité du mode privé : protéger vos recherches des autres utilisateurs de la même machine. Acheter un cadeau d’anniversaire sans se faire griller, par exemple. Mais dès qu’on parle d’Internet au sens strict, le tableau change du tout au tout.
Ce que la navigation privée ne touche pas
Votre adresse IP reste identique. Tout votre trafic continue de transiter par l’infrastructure de votre fournisseur d’accès, qui peut techniquement relier ces données à votre contrat, donc à votre identité. Les régies publicitaires, elles, peuvent regrouper les comportements de plusieurs appareils connectés depuis la même box via cette adresse IP publique partagée. Résultat : un profil de navigation au niveau du foyer se construit sans le moindre cookie.
Et si vous vous connectez à l’un de vos comptes en cours de route, le mode incognito ne sert plus à rien. C’est un peu comme arriver masqué quelque part et décliner son identité complète à l’entrée.
Il existe aussi une technique bien moins connue : le browser fingerprinting, ou empreinte de navigateur. Sans cookies, les sites reconstituent un profil à partir de votre configuration : résolution d’écran, carte graphique, polices installées, extensions, fuseau horaire, langue… Mis bout à bout, ces paramètres forment une combinaison suffisamment unique pour distinguer un utilisateur avec une grande précision. Un test effectué successivement en navigation classique puis en navigation privée donne des résultats quasi identiques. La navigation privée n’altère rien de ce que votre navigateur laisse filtrer.
Le procès que Google a voulu éviter
En 2020, un recours collectif a été déposé aux États-Unis contre Google. Les plaignants accusaient l’entreprise de continuer à pister les internautes en mode Incognito de Chrome. La justice a estimé que les arguments étaient suffisamment sérieux pour aller au procès, considérant que la présentation du mode privé créait un faux sentiment de confidentialité, d’autant plus au regard de la quantité de données réellement collectées.
Google a préféré négocier. L’accord obtenu lui a permis d’éviter les 5 milliards de dollars initialement réclamés. En contrepartie, l’entreprise s’est engagée à détruire des milliards d’enregistrements de navigation privée et à mieux expliquer ce qui est collecté dans ce mode. C’est désormais écrit noir sur blanc dans le texte qui s’affiche à l’ouverture de l’onglet : « Cela ne change pas la façon dont les sites Web et les services qu'ils utilisent, y compris Google, collectent les données. » Un avertissement que personne ne lit, mais qui est là.
Des alternatives qui protègent vraiment
Pour limiter ce que voit votre fournisseur d’accès et masquer votre IP aux sites visités, un VPN chiffre le trafic et présente l’adresse de son serveur à la place de la vôtre. Soyons honnêtes sur les limites : le FAI voit toujours que vous utilisez un VPN, et le prestataire VPN lui-même peut conserver des logs, quoi qu’il en dise. La justice, dans certains pays, peut d’ailleurs l’y contraindre.
L’anonymat total n’existe pas, et aucun outil ne vous le garantira. Ce qui existe en revanche, c’est une palette de solutions pour réduire significativement ce que vous laissez derrière vous : navigateurs respectueux, extensions de blocage, VPN pour masquer l’IP, Tor pour les cas les plus sensibles. La navigation privée reste utile, mais dans son périmètre réel. Vous protéger des regards indiscrets sur votre propre machine, c'est déjà ça. Prétendre plus, c'est là que le mythe commence. On serait curieux de savoir si vous l’utilisiez en pensant être vraiment invisible.