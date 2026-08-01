Ouvrir un onglet sombre avec son petit bonhomme incognito et se croire anonyme : plus d’un utilisateur sur deux le pense, selon une étude citée par Le Blog du Hacker. C’est compréhensible : pas d’historique, pas d’autocomplétion, cookies supprimés à la fermeture. Sur votre appareil, personne ne verra ce que vous avez fait. C'est d’ailleurs là la vraie utilité du mode privé : protéger vos recherches des autres utilisateurs de la même machine. Acheter un cadeau d’anniversaire sans se faire griller, par exemple. Mais dès qu’on parle d’Internet au sens strict, le tableau change du tout au tout.