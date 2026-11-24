Decathlon reconnaît qu'un pirate a copié, chez l'un de ses prestataires, les noms, les numéros de téléphone et les adresses de clients de son site. Les fichiers qu'il a mis en ligne contiennent aussi des livraisons prévues cette semaine, celle du Black Friday.
Le pirate, qui se fait appeler 4me1, a diffusé quatre fichiers de clients de Decathlon sur PwnForums, un forum de cybercriminels, dans la nuit de dimanche à lundi. Contactée par Ouest-France, l'enseigne a confirmé dans la soirée un accès malveillant à des données de clients de decathlon.fr, le 22 novembre, chez un prestataire externe. Comme l'indique French Breaches, d'après Decathlon, le pirate n'a récupéré ni données bancaires ni mots de passe. Mais avec ces fichiers, n'importe qui peut savoir où, quand et comment des dizaines de milliers de colis ont été livrés.
Le pirate a récupéré les instructions laissées aux livreurs de Decathlon
Le fichier principal compte 163 646 fiches, et une personne peut apparaître plusieurs fois. Cyberattaque.org s'est procuré l'archive et a dénombré 137 549 adresses e-mail et 135 586 numéros de téléphone différents. Le deuxième fichier liste plus de 250 000 commandes passées entre juillet 2021 et le 21 novembre, avec leur date de livraison et leur statut.
Plus de 4 100 fiches contiennent les instructions laissées au livreur, pour l'interphone ou l'accès à l'immeuble. Certaines fiches mentionnent aussi le type de logement et l'existence d'un ascenseur, d'après FrenchBreaches. Le pirate a sans doute copié ces données juste avant de les diffuser, car des enregistrements datent des 21 et 22 novembre. Cyberattaque.org a relevé 611 livraisons programmées entre le 23 et le 28 novembre.
Les adresses de quatre magasins Decathlon, à Lyon, Grenoble et Annecy, reviennent dans plus de 22 500 fiches, ce qui confirme le lien avec l'enseigne, d'après Cyberattaque.org. Le site pense que les fichiers proviennent d'un outil de gestion logistique, et non de la base des comptes clients de Decathlon. Cette piste colle avec la version de Decathlon, qui parle d'un prestataire externe.
Le groupe avait connu un autre incident chez un sous-traitant en octobre. TrainMe, sa filiale de coaching sportif, avait alors prévenu ses clients d'une fuite de leurs données de santé chez un fournisseur d'analyse statistique.
Decathlon va prévenir par e-mail les clients concernés
Decathlon assure avoir bloqué l'accès utilisé par le pirate et prévoit d'écrire aux clients touchés. L'enseigne va aussi signaler l'incident à la CNIL, qui doit être avertie dans les 72 heures après la découverte d'une fuite de données personnelles. Mais on ne sait pas encore combien de clients recevront ce message.
Si vous avez commandé sur decathlon.fr ces dernières années, méfiez-vous des SMS et des e-mails qui parlent d'un colis bloqué ou de frais de livraison à régler. Avec votre nom, votre adresse et la date de votre dernière livraison, un escroc peut rédiger un message très crédible. En septembre, Carrefour avait prévenu ses clients d'une fuite chez Shipup, un prestataire de suivi des colis, et les données de Decathlon sont plus complètes, avec l'adresse postale et l'historique des commandes.
Ne cliquez sur aucun lien et ne payez rien à la suite d'un message inattendu. « Vérifiez que le mail reçu est envoyé d'une adresse en @decathlon.com », conseille l'enseigne sur sa page consacrée au phishing. Et si vous attendez un colis Decathlon cette semaine, suivez-le depuis votre compte sur le site, jamais depuis un lien reçu par SMS.