Le fichier principal compte 163 646 fiches, et une personne peut apparaître plusieurs fois. Cyberattaque.org s'est procuré l'archive et a dénombré 137 549 adresses e-mail et 135 586 numéros de téléphone différents. Le deuxième fichier liste plus de 250 000 commandes passées entre juillet 2021 et le 21 novembre, avec leur date de livraison et leur statut.

Plus de 4 100 fiches contiennent les instructions laissées au livreur, pour l'interphone ou l'accès à l'immeuble. Certaines fiches mentionnent aussi le type de logement et l'existence d'un ascenseur, d'après FrenchBreaches. Le pirate a sans doute copié ces données juste avant de les diffuser, car des enregistrements datent des 21 et 22 novembre. Cyberattaque.org a relevé 611 livraisons programmées entre le 23 et le 28 novembre.

Les adresses de quatre magasins Decathlon, à Lyon, Grenoble et Annecy, reviennent dans plus de 22 500 fiches, ce qui confirme le lien avec l'enseigne, d'après Cyberattaque.org. Le site pense que les fichiers proviennent d'un outil de gestion logistique, et non de la base des comptes clients de Decathlon. Cette piste colle avec la version de Decathlon, qui parle d'un prestataire externe.

Le groupe avait connu un autre incident chez un sous-traitant en octobre. TrainMe, sa filiale de coaching sportif, avait alors prévenu ses clients d'une fuite de leurs données de santé chez un fournisseur d'analyse statistique.